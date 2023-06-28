Ликбез: чем спецконфискация отличается от «старой» конфискации?

Институт специальной конфискации введен в действующее законодательство законом от 9 января 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые Кодексы Республики Беларусь». Почему тема применения судами специальной конфискации стала актуальной? Заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Сергей Кондратьев ответил на вопросы БЕЛТА.

— Что такое специальная конфискация? Чем она отличается от конфискации имущества, ранее существовавшей как вид дополнительного наказания?

— В отличие от общей конфискации специальная конфискация не относится к дополнительным наказаниям и выражается в принудительном безвозмездном изъятии у осужденного и других лиц в собственность государства имущества, определенным образом связанного с совершенным преступлением.

В отличие от ранее действующей конфискации имущества, специальной конфискации подлежат не любые предметы, а только имущество, приобретенное осужденным преступным путем; имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, доход, полученный от использования такого имущества; предметы преступления, не подлежащие возврату потерпевшему или иному лицу; орудия и средства совершения преступления, принадлежащие лицу, его совершившему, а также вещи, изъятые из оборота.

Независимо от права собственности специальной конфискации подлежит и транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317-1 Уголовного кодекса, если только оно не выбыло из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц.

Этот перечень объектов специальной конфискации является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

— В чем еще особенность специальной конфискации?

— Особенностью специальной конфискации также является то, что она распространяется не только на имущество, приобретенное осужденным преступным путем, но и на имущество, переданное им другому лицу, не причастному к преступлению, если это лицо не является добросовестным приобретателем.

— Как взыскивают ущерб с обвиняемого, у которого уже нет имущества, доставшегося ему преступным путем?

— Факты утраты, израсходования, уничтожения, реализации осужденным имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, а равно утрата дохода, полученного от использования этого имущества, являются основанием для взыскания с него в доход государства денежной суммы, соответствующей стоимости такого имущества или размеру дохода, полученного от использования этого имущества.

Если имущество, добытое преступным путем не обнаружено, но органом уголовного преследования или судом бесспорно установлено, что в результате распоряжения таким имуществом осужденным были приобретены путем покупки, мены и т.д. иные материальные блага, их следует расценивать в качестве имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем, и они в соответствии со статьи 46-1 Уголовного кодекса подлежат специальной конфискации.

Например, судом установлено, что совершена кража имущества, которое затем было реализовано, а на вырученные средства приобретен автомобиль. На основании статьи 46-1 Уголовного кодекса такой автомобиль подлежит специальной конфискации как имущество приобретенное на средства, добытые преступным путем.

— Еще один важный вопрос: есть ли при применении специальной конфискации сроки давности?

— Поскольку ранее действующее законодательство относило конфискацию имущества к дополнительному наказанию, сроки давности ее применения были обусловлены сроками исполнения обвинительного приговора.

Сегодня специальная конфискация не является уголовным наказанием, поэтому предусмотренные статьей 84 Уголовного кодекса сроки давности исполнения обвинительного приговора на эту меру уголовно-правого характера не распространяются.