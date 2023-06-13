Лидская милиция зафиксировала массовую атаку на мессенджеры горожан

За выходные дни в оперативно-дежурную часть Лидского РОВД обратилось более 10 граждан, аккаунты в мессенджерах которых были похищены злоумышленниками.

— В мессенджере каждый потерпевший получил сообщение от старого знакомого или близкого друга (аккаунты которых уже были скомпрометированы злоумышленниками) с просьбой предоставить код, который в течение 2 минут должен был прийти на мобильный телефон. При этом причины такой просьбы были разнообразные: кому-то код был необходим для тестирования программы, а кому-то – для участия в акции, — рассказали в Лидском РОВД.

После передачи необходимых цифр все обратившиеся лишились доступа к своему аккаунту.

В милиции напоминают, чтобы не стать жертвой кибермошенников, ни в коем случае не открывайте ссылки, отправленные неизвестными пользователями, не подтверждайте активацию доступа к своей учетной записи для незнакомых устройств, не сообщайте незнакомцам пароли и разовые коды доступа из уведомлений, не передавайте паспортные данные, реквизиты банковских карт и другую конфиденциальную информацию.