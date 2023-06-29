Лето, жара, варикоз…

Жара может быть изматывающей даже для здорового человека. А для тех, кто страдает от сосудистых заболеваний, в частности, от варикозного расширения вен, горячее лето – настоящий сезон испытаний.

Как правило, в это время симптомы хронической венозной недостаточности ухудшаются, возрастает риск осложнений. Можно ли защитить себя? Как летняя жара влияет на варикозное расширение вен? Что делать, чтобы облегчить симптомы болезни?

Что такое варикозное расширение вен

Варикозное расширение вен является признаком хронической венозной недостаточности , состояния, при котором односторонние клапаны в венах не работают должным образом и препятствуют нормальному току крови от ног обратно к сердцу. Это приводит к тому, что варикозные вены увеличиваются, приобретают синевато-фиолетовый цвет. Хотя любая вена подвержена варикозу, кровеносные сосуды на ногах наиболее уязвимы из-за давления веса тела при ходьбе и стоянии.

Как жара и солнце влияют на варикоз

Большая часть кровотока от ног осуществляется по глубоким венам, расположенным под слоями мышц и жира. Часть – по более мелким, а потому особенно уязвимым в плане слабости венозных стенок, поверхностным венам. Летняя жара заставляет уже ослабленные и растянутые сосуды еще более расширяться и наполняться дополнительной кровью. Это приводит к тому, что извилистые, вздутые неэстетичные вены становятся более заметными под кожей. А также усиливаются симптомы болезни:

ощущение дискомфорта и тяжести в ногах;

жжение, пульсация или мышечные спазмы;

боль после длительного сидения или стояния;

зуд в области варикозно расширенных вен;

усугубляются хронические отеки ног.

Кроме того, ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген в коже. Поэтому чрезмерное воздействие тепла от солнечных лучей может сделать сосудистые звездочки более заметными.

Что делать летом при варикозе

К сожалению, вы бессильны контролировать погоду и делать ее комфортной, если страдаете от варикозного расширения вен. Но вы можете сделать кое-что для себя, чтобы поддерживать здоровье сосудов, препятствовать усугублению неприятных симптомов и развитию осложнений.

Ограничьте время пребывания на улице, когда ультрафиолетовые лучи наиболее активны. Комфортное время для прогулок и пребывания на свежем воздухе, как правило, до 11.00 и после 16.00. Если все-таки необходимо быть на улице в период наибольшей солнечной активности, старайтесь, по возможности, оставаться в тени.

Надевайте свободную одежду из натуральных легких и дышащих тканей, не стесняющую движений, которая не давит и не пережимает крупные кровеносные сосуды. Однако эта рекомендация не касается ношения компрессионного трикотажа. Да, в жаркий летний день в нем может быть еще жарче. Но компрессионные чулки — один из лучших способов справиться с отеками и обеспечить поддержку варикозно расширенным венам, особенно в зной.

Перед выходом на улицу всегда используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.

Обязательно соблюдайте питьевой режим летом, чтобы не допустить обезвоживания. Пейте много чистой воды (не меньше 1,5 литра в день). Избегайте употребления газированных сладких напитков и алкоголя.

Не позволяйте жаре помешать вам заниматься спортом. При варикозе важно обеспечивать нормальное кровообращение в ногах. Ходьба — один из лучших способов улучшить кровообращение. Можно гулять прохладным утром или вечером, когда воздух немного остынет, а также заниматься на беговой дорожке в очень жаркие дни. Если приходится долго сидеть (например, в офисе или при поездке в автомобиле), по возможности, располагайте ноги на возвышении, чтобы обеспечить лучший отток крови и предотвратить отеки.

По возможности используйте кондиционер или вентиляторы для поддержания комфортной температуры воздуха и тела.

Хотя эти правила поведения в жаркую погоду помогут облегчить симптомы варикозной болезни, откладывание лечения рано или поздно может сделать вашу жизнь невыносимой в любое время года. Если у вас в семье у кого-то из ближайших родственников есть или были проблемы в виде сосудистых звездочек или варикозного расширения вен, или у вас уже есть проблемы с венами, особенно важно вовремя принять меры предосторожности и, если нужно, пройти курс лечения.

Например, одним из самых популярных методов лечения сосудистых звездочек и небольших поверхностных варикозных вен является склеротерапия под ультразвуковым контролем.