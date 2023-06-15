«Летел в тыл»: в Гомельской области сбили украинский беспилотник

Инцидент произошел в конце прошлого месяца, однако Погранкомитет рассказывает подробности только сейчас: В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был визуально обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь.

В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике.

В ходе осмотра участка местности обнаружены и изъяты множественные металлические элементы со следами термического воздействия. По итогу проведенной взрывотехнической экспертизы изъятых элементов установлено, что в результате попадания пули произошел подрыв взрывного устройства (боеприпаса), закрепленного на борту дистанционно пилотируемого летательного аппарата.

Назначена проверка в рамках Уголовного кодекса Республики Беларусь. По данному факту проводятся дальнейшие мероприятия».