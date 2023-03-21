Летают на незарегистрированных самолетах: Генпрокуратура вынесла представление Министерству транспорта

И потребовала усилить работу Департамента по авиации и Авиационной инспекции в сфере обеспечения безопасности в области гражданской авиации.

Поводом для внесения акта надзора послужили результаты проведенной проверки и увеличение случаев нарушений установленного порядка использования воздушного пространства.

«Проверка показала, что гражданами допускаются полеты на незарегистрированных воздушных судах сверхлегкой авиации, самодельной конструкции, в отсутствие летной годности, а также с не предназначенных для их выполнения мест, — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. — Систематически фиксировались факты полетов беспилотных летательных аппаратов при несоблюдении нормативных требований, регулирующих их использование в воздушном пространстве. Указанные нарушения, среди иных негативных последствий, представляют угрозу безопасности полетов и создают условия для причинения вреда жизни и здоровью людей.

Например, по причине грубого нарушения техники пилотирования, в августе 2022 года вблизи деревни Розановщина Слонимского района Гродненской области произошла авиационная катастрофа со сверхлегким самолетом. Погибло два члена экипажа.

Генеральная прокуратура установила случаи, когда Департамент по авиации и Авиационная инспекция надлежаще не организовали работу по установлению и привлечению к ответственности нарушителей в данной сфере, эффективному взаимодействию с правоохранительными и государственными органами в указанном направлении.

Не всегда Департамент по авиации принципиально реагировал и на нарушения, непосредственно влияющие на безопасность воздушного транспорта. Не принимались должные меры в отношении лиц, эксплуатирующих воздушные суда, и авиационных организаций, которые длительное время не устраняли нарушения.

Генпрокуратура также выявила недостатки при осуществлении контроля за общественными объединениями и федерациями, осуществляющими деятельность в области гражданской авиации.

Проверочные мероприятия по вопросам безопасности полетов и авиационной безопасности в названных организациях не проводились. При этом члены данных объединений регулярно допускали нарушения при совершении полетов на воздушных судах сверхлегкой авиации, в том числе с наличием пассажиров на борту.

Во исполнение требований Генеральной прокуратуры запрещены не отвечающие эксплуатационным требованиям полеты воздушных судов и эксплуатация временных аэродромов и посадочных площадок».

Для справки

Нарушение правил использования воздушного пространства влечет за собой административную ответственность в виде штрафа по ст. 18.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В зависимости от наступивших последствий действия виновного лица могут быть квалифицированы по отдельным статьям Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь, например, хулиганство, нарушение правил эксплуатации воздушного пространства, акт терроризма и другим.