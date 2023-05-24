Лекарство от давления оказалось хорошим средством от прыщей

Лекарство спиронолактон является эффективным средством для лечения акне (угревой сыпи) у женщин, выяснили ученые из Университета Саутгемптона. Исследование опубликовано в British Medical Journal.

В исследовании приняли участие более 400 женщин в возрасте старше 18 лет с акне, которые сохранялись более шести месяцев на момент начала исследования. Все участницы ранее также получали пероральные антибиотики для лечения акне. Половине пациенток давали спиронолактон, а другой половине — плацебо. Результаты показали, что у женщин, принимавших спиронолактон, наблюдалось значительное улучшение состояния акне через три месяца и через полгода по сравнению с женщинами, принимавшими плацебо.

Спиронолактон — дешевое лекарство, которое десятилетиями использовалось для лечения высокого кровяного давления. Препарат также снижает уровень основного гормона, который приводит к развитию акне. Многие врачи назначали его пациенткам, но предыдущие исследования были очень небольшими, поэтому не было окончательных доказательств того, что он действительно эффективен.