На Витебщине задержаны похитителей крупного рогатого скота, сообщает МВД.

Только с августа по декабрь 2022-го на нескольких сельскохозяйственных предприятиях было незаконно списано десять голов стоимостью более 20 тысяч рублей.

Оперативники выявили семерых фигурантов: троих заведующих и бригадира молочно-товарных ферм Дубровенского района, а также троих так называемых местных мясников. Для последних подобное являлось основным доходом.

Один, чтобы не вызывать подозрений у окружающих и поддерживать положительную репутацию, подрабатывал на предприятии, двое не были официально трудоустроены. Приобретая фиктивно списанный должностными лицами организаций скот, соучастники забивали и разделывали животных, а после перепродавали знакомым перекупщикам в Беларуси или России.

В отношении должностных лиц и мясников возбуждены уголовные дела по фактам хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенных группой лиц, в том числе в крупном размере (ч. 3 ст. 210 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.