Леди должна быть железной

А что делать, когда железо в дефиците?

На приеме у доктора жалобам на быструю утомляемость, усталость без причины, ухудшение памяти, концентрации внимания, выпадение волос, одышку, сердцебиение, чувствительность к холоду не всегда придается должное значение. Тревожные симптомы принимаются за возрастные изменения. Между тем женщины 40–55 лет рассматриваются как одна из уязвимых групп по развитию железодефицитных состояний.

Внимание на проблему обратила заведующая кафедрой акушерства и гинекологии БелМАПО, кандидат медицинских наук Лариса Небышинец.

«Народная Воля» приводит некоторые цитаты доктора из газеты «Медицинский вестник».

«Нередко специалисты расценивают такие жалобы как возрастные проявления, не задумываясь о том, что это может быть связано с какой-либо патологией, — говорит Лариса Небышинец. — Вместе с тем женщины 40–55 лет — находящиеся в пременопаузе, перименопаузе, постменопаузе — рассматриваются как еще одна уязвимая группа по развитию железодефицитных состояний.

Здесь играют роль и возраст, и образ жизни (вегетарианство, ограничение калорийности рациона, активные занятия спортом), и заболевания ЖКТ, регулярный прием НПВС, аспирина, антацидов, и нарушения менструального цикла с повышенным риском обильных маточных кровотечений.

Так как симптоматика железодефицита достаточно неспецифична, большая часть пациентов обращается за помощью несвоевременно. Часто анемия расценивается как состояние, не имеющее серьезных потенциальных осложнений, поэтому не рассматривается вариант более углубленного обследования (крайне редко назначаются исследования показателей обмена железа — сывороточного ферритина, ОЖСС, КНТ, растворимых рецепторов к трансферрину).

Клинические рекомендации не содержат структурированного подхода к выделению групп риска для скрининга латентного дефицита железа и ЖДА, алгоритмов диагностики для пациентов групп риска, поэтому диагностический процесс оказывается затянутым.

Диагностическая эффективность исследования сывороточного железа для диагностики дефицита железа составляет 51,4 %, снижения сывороточного ферритина — 100 %. ЖДА является единственной анемией, которая сопровождается снижением сывороточного ферритина.

Основной задачей на современном этапе является не только диагностика ЖДА, которая выступает крайней степенью железодефицита, а в первую очередь выявление латентного дефицита железа.

Ферритин относится к положительным реактантам острой фазы воспаления (при наличии воспаления уровень ферритина >30 мкг/л), поэтому для подтверждения или исключения сопутствующего воспалительного процесса необходимо определение других показателей острой фазы воспаления, например, уровней СРБ, фибриногена.

Крайне важно выявление латентного дефицита железа, так как даже при отсутствии анемии латентный железодефицит значительно влияет как на качество жизни, так и на исходы оперативных вмешательств. Обязательно установление причин железодефицитных состояний и их устранение, назначение и контроль лечения. Согласно ВОЗ, минимальным приростом уровня гемоглобина в периферической крови для признания терапии эффективной является его увеличение более чем на 10 г/л за месяц. Вместе с тем часто бывает, что ожидать нет времени…

В рамках антианемической терапии говорится о солевых препаратах железа, в первую очередь о сульфатах (препаратах двухвалентного железа), которые характеризуются максимальной абсорбцией в ЖКТ. Препаратами выбора являются пероральные формы железа. Необходимо также отметить, что современные формы сульфата железа имеют замедленное высвобождение.

Так, в исследовании 2015 года было продемонстрировано, что сульфат железа (II) (экв. 80 мг Fe2+) из полимерного комплекса растворяется в ЖКТ в течение 4–6 часов, при этом уровень железа в крови остается повышенным до 12 часов. Замедленное высвобождение обеспечивает хорошую переносимость и укрепляет приверженность лечению.

Таким образом, женщины 40–55 лет также находятся в группе риска развития железодефицитных состояний, часто даже больше, чем во время беременности. Следует внимательно относиться к их жалобам, своевременно диагностировать наличие железодефицитных состояний (латентного дефицита железа либо ЖДА), проводить их коррекцию.

Устранение железодефицитных состояний с помощью препаратов железа способствует уменьшению усталости, повышению физической активности и производительности труда, улучшению качества досуга, когнитивной функции и ощущению благополучия у женщин данной возрастной группы».