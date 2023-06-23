ЛДПБ и Компартия Беларуси прошли перерегистрацию в Минюсте

Либерально-демократическая партия Беларуси и Коммунистическая партия Беларуси прошли перерегистрацию в Министерстве юстиции.

«Сегодня министр юстиции Сергей Хоменко вручил лидерам Либерально-демократической партии Беларуси и Коммунистической партии Беларуси документы, подтверждающие их перерегистрацию.

Данные политические партии соответствуют всем требованиям, установленным в новой редакции закона Республики Беларусь «О политических партиях», — сообщает БЕЛТА. — Законом Республики Беларусь от 14 февраля 2023 года «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» предусмотрена необходимость перерегистрации действующих до принятия данного закона политических партий».

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 16 политических партий.

Вот как прокомментировал процедуру перерегистрации КПБ и ЛДПБ министр юстиции Сергей Хоменко: «Министерством юстиции проведены проверочные мероприятия в рамках реализации процесса перерегистрации двух политических партий. Проверена как документальная часть, так и практическое выполнение тех норм, которые предусмотрены законодательством. Этими партиями выполнены все требования, указанные в законе о политических партиях.

Особо необходимо отметить, что ими реализованы обозначенные уникальные цели и задачи. Это поддержка конституционного строя, деятельность этих партий направлена на развитие нашего государства и, конечно, привлечение людей в свои ряды. Поэтому, можно говорить, что сегодняшний день — это очередная ступень в партийном строительстве в Республике Беларусь».

Олег Гайдукевич назвал сегодняшний день историческим: «Министр юстиции Республики Беларусь вручил ЛДПБ свидетельство о регистрации за номером 2! Первой была зарегистрирована партия Белая Русь. Утверждено и новое название — Либерально-демократическая партия Беларуси. С просьбой о разрешении использовать в названии слово «Беларусь» я обращался к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко и он поддержал нас! Партии, прошедшие перерегистрацию — реальные политические силы. Согласно нового закона мы открыли 60 новых региональных структур ЛДПБ».