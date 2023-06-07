Лаврову сказали «нет» в Таджикистане

«Мы — мирные люди», — сообщил Сергей Лавров, — «Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы».

Эта нехитрая жалоба на супостатов, прозвучавшая в его выступлении перед руководством 201-й российской военной базы в Таджикистан, выглядела чуть ли не квинтэссенцией смысла последнего вояжа главы российского МИД в Таджикистан.

Конечно, ехать в жаркий Душанбе надо было срочно. Оттуда уже доносились столь яростные обвинения в том, что российские власти сквозь пальцы смотрят на жестокие издевательства и гонения на таджиков в России, — студентов и трудовых мигрантов, — что замалчивать это стало уже невозможно.

Отношения Москвы с Душанбе и так складывались до сих пор печально, о чем недавно сам таджикский нацлидер Рахмон в весьма эмоциональном ключе поведал всему миру, а тут новые скандалы…

Так Лаврову было поручено взять с собой министра МВД Колокольцева, которому было поручено объяснять таджикскими коллегам, почему его орлы-полицейские измываются над таджиками, гораздо более бесправными в России, чем киргизы и узбеки. Была проведена совместная коллегия МВД, Колокольцев сообщил, что ведется последовательная работа с нарушителями российских законов и даже выявлены те, кого разыскивают власти Таджикистана. Прозвучали ли с его стороны какие-либо извинения, не сообщается… Как известно, российские власти ошибок не допускают, у них все идет по плану.

В этом духе и был выдержан многословный экспромт министра Лаврова перед офицерами 201-й базы. Международную обстановку он рисовал им доходчиво, примерно, как пятиклассникам не самой продвинутой школы:

«В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами… Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы — своего. Никогда не хотели чужого. Все те, кто присоединялся к нашей стране со времён Российской империи, делали это добровольно…»

Забавно было слышать, как Лавров с ходу, не давая себе возразить, перевирал историю Государства российского и его завоевательные походы в Среднюю Азию. Но нашим офицерам и так сойдет, очевидно, полагает главный дипломат России.

Впрочем, даже не этот нехитрый политпросвет был главной целью его визита. Министру было в Кремле поручено в стотысячпятисотый раз напомнить Душанбе: Москве ожидают, что в ближайшее время Таджикистан «определит для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС».

Эта игра в «ожидалки» длится уже лет семь, и поначалу таджикские начальники разных уровнях отвечали согласно неизменной методичке, мол, мы внимательно изучаем опыт вхождения Кыргызстана в ЕАЭС и дадим ответ, когда закончим…

Своими ожиданиями Лавров, судя по всему, решился поделиться лишь перед российскими военными, на встречах с президентом и министром иностранных дел Таджикистана эта тема не звучала.

Но официальный Душанбе решил ответить: «Вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не стоит на повестке дня. В ходе встреч в Душанбе акцент был сделан исключительно на вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, региональной безопасности, а также на взаимодействии двух стран в рамках международных организаций», — сообщил представитель МИД Таджикистана Шохин Самади вслед покинувшим Душанбе.

На другие уговоры Лаврова, — остерегаться «целенаправленных усилий Запада по напористому проникновению, гуманитарному, военному, в Центральную Азию… поскольку они являются инструментами контроля и переформатирования политико-экономического ландшафта» региона, в Таджикистане отвечать не стали.

Похоже, что этот политпросвет таджики уже освоили. И есть основания полагать, что там понимают, какими аргументами располагает Москва, чтобы убедить Душанбе следовать ее рекомендациям. Смысл их прост, — не хотите дружить с нами в ЕАЭС, тогда не позволяйте себе принимать дружбу с ними, с Западом, и будет тогда счастье таджикам в России.

Новая битва за удержание стран Центральной Азии в среде «дружественных» России государств только разворачивается и будет идти в индивидуальном порядке.