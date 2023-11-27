Лавров: Россия оценит перспективы восстановления отношений с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия тщательно рассмотрит возможность восстановления отношений с Европейским союзом. «Когда протрезвление придёт и если оно придёт… мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам и насколько эти европейские коллеги надёжны и договороспособны», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что действия Европы серьезно подорвали её репутацию и договороспособность. В связи с этим, Россия будет внимательно анализировать предложения и оценивать их соответствие своим интересам.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу действий финских властей, закрывших пункт пропуска на границе с Россией. В свою очередь, МИД России отметил, что это решение было принято без консультаций с Москвой.

Песков подчеркнул, что пока рано говорить о железном занавесе в отношениях России и Запада, и надеется, что ситуация не дойдет до этого.