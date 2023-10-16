Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией

Правительство Латвии приняло решение закрыть два пограничных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией.

Министр внутренних дел Латвии, Рихард Козловскис, подчеркнул, что процесс закрытия этих пунктов протекал без инцидентов. Решение о прекращении работы пограничных контрольно-пропускных пунктов было принято латвийским правительством 12 октября.

Для предотвращения движения транспортных средств были установлены бетонные блоки, которые перекрывают дорожные проезды. Важно отметить, что другие контрольно-пропускные пункты на латвийско-российской границе, такие как Гребнево и Терехово, продолжают работать.

Рихард Козловскис также сообщил, что пограничники, ранее работавшие в пунктах пропуска Виентули и Педедзе, будут перераспределены на другие контрольно-пропускные пункты.