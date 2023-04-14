Певица решила полностью проверить свой организм. Некоторое время она откладывала визиты к врачам, опасаясь плохих новостей…

«Я назвала этот год своим, обещала ставить себя на первое место, чтобы оказаться потом хоть на каком-то, кроме последнего, — рассказала артистка. — Пока получается не очень, привыкла: сначала помоги другим, потом себе. И обычно до последнего места, то есть до меня, дело вообще не доходило.

Я стараюсь, и для этого вспоминаю инструктаж из самолета, про маску: сначала на себя — потом на ребенка.

Потому что уже не вывожу, сил нет, энергии нет. Собираешь какие-то крупицы, выскребаешь из себя последнее. Вспоминаешь себя веселой, жизнерадостной, безбашенной и скучаешь по этой девчонке из «Усё нормальна, мама»…

А нужно принять себя такой, какая ты есть сейчас, сберечь и не расплескать то, что осталось. Это не только о душе, это и про здоровье тоже.

Вчера узнала отличную новость, что подозрения на нехорошие образования в груди, оказались ложными. Но все время откладывала поход к врачу, боялась другого поворота… И решила продолжить и провести полное обследование…

Хотя все прекрасно знают, что каждый год нужно делать такой чек-ап всего организма. Все знают, но мало кто делает.

Сегодня хочется в очередной раз напомнить: не ждите проблем со здоровьем, не дожидайтесь симптомов и сигналов от организма. Минимум раз в год проверяйтесь!»