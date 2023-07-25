Лампа от комаров со встроенным «счетчиком убийств»: Xiaomi представила любопытный девайс

Qiaolongting, партнер Xiaomi, анонсировала под брендом Mijia «умную» лампу от комаров QQ Smart Mosquito Killer. Девайс не только убивает комаров, но и считает их количество.

Как сообщает издание IT Home, девайс имеет цилиндрическую форму с 18 светодиодами. В нем также есть специальная емкость и диффузор для эфирных масел. Светодиоды и запах привлекают насекомых к лампе, в которой есть нить накаливания из золота, которая их убивает. По словам разработчиков, эта нить может проработать без замены до 10 000 часов.

Также в QQ Smart Mosquito Killer встроен дисплей, показывающий информацию о выбранном режиме работы и количестве убитых комаров.

Устройство синхронизируется со смартфонами по Wi-Fi, однако ему необходимо мобильное приложение для управления умным домом Mijia. В приложении пользователь может выставить режим работы девайса, включить или выключить питание устройства, а также получить другую информацию.

В настоящее время QQ Smart Mosquito Killer можно предзаказать на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin за 299 юаней (примерно 42 доллара). Однако пока неизвестно, когда его можно будет купить в магазинах.