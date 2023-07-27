Квартиру Сергея Тихановского продали на аукционе

Квартиру на 66 квадратов Светланы и Сергея Тихановских в Минске продали с молотка на аукционе, который состоялся 26 июля.

За лот боролись два участника. За 13 часов сумма выросла с начальных 171 888 до 203 687 рублей, сообщает сайт progomel.by.

Как сказано в объявлении, в стоимость лота входили встроенная секционная мебель для кухни с варочной панелью gorenje, раковиной и смесителем, с системой очистки воды, встроенный шкаф купе из МДФ, витрина из стекла и 2-х зеркал.

Квартира продавалась с обременением. «Имеются ограничения в распоряжении недвижимым имуществом, которые будут сняты отделом принудительного исполнения по результатам продажи лота, — отмечено в объявлении об аукционе. — В квартире имеются зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние.

Два предыдущих аукциона завершились безрезультатно, поэтому цена на квартиру была снижена.

Организатором торгов выступил Гомельский филиал республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг “БелЮрОбеспечение”.

В сентябре прошлого года Светлана Тихановская рассказывала, что их с Сергеем квартиру в Минске арестовали и описали ценное имущество. В 2021 году Тихановскую внесли в список лиц, причастных к терроризму. В марте 2022 года ее заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

В настоящее время Светлана живёт в Литве, Сергей находится в тюрьме.