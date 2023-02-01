Кустурица хочет снять три фильма по произведениям Гоголя

Сербский режиссер Эмир Кустурица поделился творческими планами и рассказал, что хочет снять три фильма по произведениям Николая Гоголя.

Режиссер считает прозу Гоголя самыми мощными примерами реалистичной литературы. По его мнению, необходимо снят три киноленты, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем одна.

В качестве кандидатов для экранизации режиссер назвал «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляску» и «Сорочинскую ярмарку», пишет Лента.ру. «В «Мертвых душах» пока еще сомневаюсь», — подчеркнул он.