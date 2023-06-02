Кушнер публичности не захотел: в Минске начался суд над «вором в законе»

Минской городской суд начал рассмотрение дела в отношении криминального авторитета Александра Кушнерова. Обвиняемый «вор в законе» известен в криминальной среде как Саша Кушнер, в свое время — один из ключевых участников банды Морозова, которого короновал легендарный Дед Хасан.

Как передает корреспондент Sputnik, в зале суда обвиняемого охраняют бойцы спецподразделения. А перед началом заседания ему разрешили пообщаться с семьей – женой и тремя детьми.

Кушнерову грозит до 25 лет лишения свободы за подготовку к заказному убийству. Напомним, речь идет о мести за друга и самого известного азербайджанского вора в законе — Надира Салифова по кличке Гули.

Александр Кушнеров высказался против фото- и видеосъемки и присутствия прессы. В клетке он находился в маске, которая практически полностью закрывает лицо, старательно отворачивался от камер СМИ. Судья учла его мнение.

В самом начале суда была оглашена информация о том, сколько раз он был судим – шесть раз, первый раз в 1982 году получил три года. В 1985 году и вовсе был приговорен к смертной казни Гомельским областным судом, но в 1986 году Верховный суд заменил ему приговор на 15 лет лишения свободы.

Сам Кушнер рассказал, что родился в Гомеле, женат, у него трое детей, один из которых несовершеннолетний. Имеет среднее образование.

Гособвинитель заявил, что Александр Кушнеров оказывает психологическое и физическое давление на свидетелей, которых всего шесть. (Само дело тоже небольшое: в нем менее десяти томов). В связи с этим прокурор ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме. Кушнер оставил этот вопрос на усмотрение суда.

В итоге судебная коллегия определила проводить дальнейший процесс в целях безопасности свидетелей в закрытом судебном заседании.

«В ГУБОПиК МВД за ним всегда наблюдали, — пишет Mlyn.by. — Но ему удавалось соскакивать, уходить от правосудия. Однако летом 2022 года его задержали. И сейчас, очень похоже на то, что из зала Минского городского суда он уедет на зону до конца жизни».