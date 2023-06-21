Курсы валют: у евро рекорд года

Мы так привыкли тщательно следить за курсами доллара, что немного подзабыли о евро. А зря. Если посмотреть на графики, в этот понедельник у евро в Беларуси был годовой рекорд: его курс по Нацбанку составил 3,2678 рубля, заметил Onliner.

Для сравнения: в начале года курс по Нацбанку составлял 2,9156 рубля. Получаем рост за год примерно в 12%.

Сегодня утром на торгах доллар вырос на 0,4 копейки, до 2,9870 рубля. Сделок по евро с самого утра не было, курс Нацбанка на сегодня — 3,2589 рубля. У российского рубля минус 1,54 копейки, курс 3,5401 рубля.

Вчера доллар подешевел на 0,16 копейки, до 2,9830 белорусского рубля, по евро сделок не было, поэтому смотрели курс Нацбанка — 3,2722 рубля, российский рубль скинул 0,77 копейки, снизился до 3,5555 белорусского рубля.