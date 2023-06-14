Курс доллара взял психологический рубеж

Курс доллара в начале биржевых торгов на площадке БВФБ в среду, 14 июня, преодолел психологическую отметку в 3 рубля. Но быстро опустился чуть ниже этой стоимости.

Курс доллара стартовал с 2,9995 рубля и в моменте доходил до 3,0015. Но позже снизился до 2,99. Напомним, что на отметке выше 3 рублей за доллар в последний раз белорусский рубль был в марте 2022-го.

Белорусские банки сейчас продают доллар от 2,994 до 3,03 рубля.

Кроме того, на БВФБ сегодня после долгого перерыва торгуется и евро. С 31 мая торгов по этой валюте не было вообще, сегодня прошла одна сделка на 518 тысяч рублей. Заметим, что с 12 декабря 2022 года евро исключили из корзины валют, курс европейской валюты устанавливает Нацбанк.