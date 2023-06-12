Курманбека Бакиева могут помиловать

Правда, для этого ему нужно написать прошение.

Курманбеку Бакиеву добавили 10 лет: приговором Первомайского районного суда города Бишкек он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 (Коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

«Согласно статье 78 Уголовного кодекса КР от 28 октября 2021 года, путем частичного сложения наказания по предыдущему постановлению Верховного суда Кыргызской Республики от 29 июля 2016 года, окончательно определено Бакиеву Курманбеку Салиевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 30 (тридцать) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года», — информирует tazabek.kg.

Сын Бакиева Максим также признан виновным в совершениикоорупционных преступлений, ему назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 (тринадцать) лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

«Согласно статье 78 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года, путем частичного сложения наказания по предыдущему приговору Октябрьского районного суда г.Бишкек от 29 октября 2018 года, окончательно определено Бакиеву Максиму наказание в виде пожизненного лишения свободы, c отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года», — сообщает tazabek.kg.

В чем суть вопроса?

Как сообщают СМИ, следствие дало юридическая оценка по факту коррупции при заключении соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» в 2009 году. Установлено, что высшие должностные лица, осознавая невыгодность условий соглашений, заключённых в 1992, 1994 и 2003 годах, умышленно предоставили неограниченные возможности компании в ущерб экологии и экономическим интересам республики. В связи с чем по данному эпизоду уведомление о подозрении в совершении преступления было вручено экс-премьер-министру страны Игорю Чудинову и бывшему председателю правления «Кыргызалтын» Джакыпову, а бывшие директор Госгеологии Курманалиев, председатель совета директоров Елисеев, представитель инвестора Сазанов, бывший Президент Курманбек Бакиев и его сын Максим Бакиев объявлены в розыск.

Официально

В интервью информационному агентству «Кабар» глава Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал возможный приезд беглого президента Курманбека Бакиева и членов его семьи в Кыргызстан.

— Уголовные дела были возбуждены на Курманбека Бакиева, Жаныша, Акмата, Максима, старшего сына Марата, — напомнил Жапаров. — Они в розыске. Когда они прибудут в Кыргызстан, они, безусловно, будут задержаны.

По данным Генеральной прокуратуры, на Адыла Бакиева, родного брата Марата Бакиева, Каныбека Бакиева уголовных дел нет.

— Если Бакиевы будут настаивать на возвращении в Кыргызстан и попытаются оправдаться через суд, не приведет ли это к разладу в обществе?

— Из-за разладов за 30 лет страна чуть не оказалась на грани распада. Мы должны подчиняться законам и решению суда. Я далек от утверждения, что суд оправдает Жаныша, Максима, потому что у них пожизненный приговор.»

— Если Бакиевы приедут в Кыргызстан, будут ли они арестованы?

— У Курманбека Бакиева, в отличие от Аскара Акаева, есть уголовные дела. Есть решение суда, и оно в силе. Он осужден на 30 лет. Если приедет, будет взят под стражу. Мы все должны научиться жить по закону. У меня нет права аннулировать решение суда. Но если Курманбек Бакиев обратится ко мне с ходатайством о помиловании, то у меня есть право его удовлетворить либо отказать. Помилую его или нет, решу с учетом мнения народа», — сказал Садыр Жапаров.