Курманбек БАКИЕВ: «Встреча в таком формате была неожиданной не только для меня»

Экс-президент Кыргызстана в интервью рассказал о том, почему поехал на встречу бывших президентов в Дубай.

Как сообщала «Народная Воля», Бакиев сегодня — гражданин Беларуси, он живет в Минске.

Курманбек Бакиев дал телефонное интервью информационному агентству NazarNews.

— Здравствуйте, Курманбек Салиевич, как здоровье?

— Здравствуйте, спасибо все в порядке.

— Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете инициативу президента Садыра Жапарова собрать всех экс президентов?

— Однозначно положительно. Этот шаг свидетельствует о его зрелости как политика, который стремится к консолидации общества в это очень не простое время — как для всего мира так и для нашей страны. Ведь лично для него в этой встрече нет никакой выгоды. Он мог избрать путь популизма и просто огульно охаивать своих предшественников, обвиняя их во всех бедах страны, но он предпочел другой, более сложный, но, на мой взгляд, более правильный путь, что не может не говорить о его политическом и личностном росте.

— Расскажите, как прошла встреча. Уже были различные комментарии ее участников…

— В целом встреча прошла в спокойной обстановке, все участники выразили поддержку данной инициативе Садыра Жапарова и в итоге все пришли к выводу, что нужно отбросить все межличностные противоречия во имя единства нашего народа и перестать делить людей по принципу их политической принадлежности, а больше думать о содержательной части.

Единственное, что я добавил бы — встреча в таком формате была неожиданной не только для меня, но и для всех . Это было видно по первой реакции пришедших на встречу…

— Вы никак не прокомментировали высказывание Алмазбека Атамбаева по поводу встречи и в частности относительно вас лично…

— Слова Атамбаева пусть комментирует его пресс секретарь, тем более участники этой встречи уже рассказали, что все досидели до конца, ели-пили.

Кстати, Атамбаев тоже поддержал эту инициативу, когда ему дали слово. Правда, после нескольких рюмок его понесло… Я сделал ему замечание, после чего он вышел якобы в туалет…

Не хочу сейчас вдаваться в детали на тему того, на чьей совести погибшие в Бишкеке люди 7 апреля и на юге в июне 2010. Могу точно сказать, что моей вины в этом нет, и, как уже неоднократно говорил, готов по данному вопросу, как и по любому другому, участвовать в необходимых следственных и судебных действиях.

— Насколько я понимаю, по приговорам в отношении вас уже истекли все сроки по апелляции. Не могли бы вы объяснить, как видите этот процесс и свое в нем участие?

— Думаю, это тема для отдельного разговора, в рамках нашей беседы я согласился ответить на вопрос по встрече в Дубае…

— Спасибо большое.

Бакыт КУЛЧУМАНОВ, NazarNews.kg.