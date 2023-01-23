Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев поблагодарил всех, кто высказал ему соболезнования по поводу смерти жены.

«Дорогие мои друзья, мои дорогие кыргызстанцы, которые болеют за меня каждый день, звонят мне со всего мира, болеют за меня в социальных сетях! Самое главное, я хотел бы поблагодарить вас от всего сердца.

В то время, когда над моей головой черный туман, и когда мы вместе с семьей горюем, вы пишите мне слова утешения и оказываете мне свою поддержку. Это для нас гораздо дороже, чем любое богатство или власть. Находясь за границей, я ощущаю, что не один, и что со мной рядом любящий меня народ», — эти слова Бакиева цитируют кыргызстанские сми.

Как писала «Народная Воля», 15 января в Минске скоропостижно умерла жена Бакиева Назгуль Толомушева. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Назгуль Толомушева родилась в 1976 году. Она была первым ребенком в семье, всего их два брата и три сестры. Училась в русскоязычной школе в Макмале. В 23 года стала спутницей Курманбека Бакиева. В это время она училась в вузе в Оше, а Бакиев был главой Тогуз-Тороуского района.

«В последний путь Назгуль Толомушеву проводят родные братья и сестры, — писали журналисты. — Ее отец Муратбек Толомушев скончался в прошлом году, а мать 26 лет назад».

Сообщалось, что Назгуль Толомушеву похоронили в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. Ее тело доставили в Кыргызстан 17 января.

Назгуль Толомушова — вторая супруга Курманбека Бакиева. В 2010 году после апрельских событий она вместе с ним бежала в Беларусь. В 2016 году стало известно, что Толомушова назначена директором предприятия «Отель Минск», однако в этой должности она проработала недолго.

От первой жены Татьяны у Бакиева два сына — Марат и Максим.

По поводу похорон супруги Бакиева возникло немало слухов. Некоторые из них даже пришлось опровергать на высоком уровне. Так, как сообщали vesti.kg, пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев опроверг информацию в социальных сетях о том, что власти не разрешили посадку самолета из Минска с телом супруги бывшего президента Курманбека Бакиева Назгуль Толомушовой: «Самолет приземлился в Бишкеке 17 января и родственники увезли ее на малую родину в Тогуз-Тороузский район Джалал-Абадской области. Ответственность за распространение ложной информации предусмотрена в соответствии с соответствующими законами. Поэтому мы призываем не распространять непроверенную ложную информацию, вводящую общественность в заблуждение».

Курманбека Бакиева и его близких обвиняют во многих преступлениях — коррупции, массовых убийствах, злоупотреблении должностным положением. Имущество Бакиева и его родственников было конфисковано и национализировано, они объявлены в международный розыск. Правда, Курманбек Бакиев уже давно имеет белорусский паспорт.

Напомним, что в Кыргызстане экс-президент Бакиев заочно приговорен к 30 годам лишения свободы, его младший брат, бывший начальник Службы госохраны Жаныш Бакиев, — к пожизненному сроку, сын Марат — к 30 годам лишения свободы. Младший сын Максим Бакиев обвинен в ряде преступлений и тоже приговорен к пожизненному заключению.

В июле минувшего года в интервью «Жаны Ордо» экс-президент Кыргызстана выразил готовность в режиме онлайн участвовать в судебных процессах по его делу, а также в случае необходимости ответить на все вопросы следователей из Кыргызстана. Он напомнил, что в Лондоне проходил судебный процесс в отношении его сына Максима Бакиева по иску британского бизнесмена Шона Дейли, где он был опрошен судьей в режиме онлайн.

«Я готов участвовать в любом международном суде. Ради того, чтобы моя фамилия осталась чистой на страницах истории и оправдаться перед нашим народом я готов на все, — приводила газета слова Бакиева. — Я бы хотел, чтобы и после нас мои внуки носили нашу фамилию с высоко поднятой головой. Я человек, который не убегает от правды, так как жажду справедливости. Я еще даже не видел решений судов в отношении меня. Хотя руководство страны знает, где я живу. Никто не спросил меня на счет обвинении в адрес меня. Сегодня руководители многих стран общаются друг с другом посредством онлайн. Почему в Кыргызстане нельзя будет провести судебный процесс как в Лондоне? При желании ведь можно. По крайней мере я буду благодарен».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вместо президентского особняка – детский реабилитационный центр

Пару ней назад стало известно, что несколько земельных участков, принадлежавших Максиму Бакиеву, передали управлению делами президента Кыргызстана. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Дастан Бекешев. Там планируется строительство многоэтажных домов.

А на месте бывшего президентского особняка в конце минувшего года открыли детский реабилитационный центр

«Две постройки, расположенные на одной территории по адресу проспект Жибек Жолу, 519, были сожжены во время апрельских событий 2010-го, сособщает 24.kg. — Долгое время полуразрушенные здания пустовали. Потом там поселились инвалиды. После революции они обратились к временному правительству с просьбой официально передать им особняк. Однако положительного ответа не получили. Позже дом сбежавшего главы государства превратился в притон и ночлежку для бездомных».