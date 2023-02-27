Курманбек Бакиев хочет вернуться в Кыргызстан?

После встречи экс-президентов в Дубае, эту тему сейчас активно обсуждают в Кыргызстане и журналисты, и политологи, и депутаты.

Как сообщала «Народная Воля», не так давно в Дубае состоялась встреча Садыра Жапарова со всеми бывшими президентами Кыргызстана. Сам факт встречи Жапарова с бывшими президентами, в том числе с осужденным и объявленным в розыск Курманбеком Бакиевым, вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

«Народная Воля» собрала некоторые резонансные высказывания, которые касаются Бакиева. Как известно, он уже давно является гражданином Республики Беларусь, имеет белорусский паспорт и живет в Минске.

Недавно освободившийся из заключения экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что «установление мира и единства в нашей стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан — это две большие разницы».

Депутат и юрист Дастан Бекешев считает, что реабилитация Бакиева началась три года назад.

По его словам, по вопросу возможного возвращения Бакиевых в Кыргызстан в первую очередь должны высказаться семьи погибших: «Реабилитация Бакиевых началась еще в 2020 году. Все это прекрасно понимают, в принципе, много чего делалось для того, чтобы реабилитировать это прошлое. Здесь должны в первую очередь высказаться родственники погибших 7 апреля 2010 года… Ну а в целом я очень против реабилитации. Я надеюсь, что на этой встрече не было и речи о том, чтобы вернуть Бакиевых. Теперь вопрос стоит, лишь бы национализированное имущество не вернули».

«Согласно международным протоколам межгосударственных соглашений, насколько я помню, президент в международных поездках представляет государство и место его пребывания считается государством, а сопровождающая делегации его работниками, — сказал Бекешев, комментируя встречу экс-президентов Кыргызстана. – И в случае, если объявленный в розыск преступник, появился на горизонте, служба сопровождения обязана связаться с местным отделением Интерпола с просьбой содействия в поимке гражданина, находящегося в международном розыске. Даже логически это должно быть так»,.

Об этом говорит и юрист Таттуубубу Эргешбаева: «Для президента и власти Кыргызстана не может быть нейтральной территории. Если судом вынесено решение о его виновности и экс-президент избегает ответственности, значит, он является разыскиваемым преступником. Президент, как гарант Конституции и поддержания национальной безопасности Кыргызстана, не может встречаться с разыскиваемым преступником».

На днях бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев в интервью каналу YouTube-каналу Avtor TV в ответил на вопрос, не является ли встреча в Эмиратах подготовкой Садыра Жапарова к возвращению Курманбека Бакиева в Кыргызстан.

По его словам, Садыр Жапаров на этой встрече четко сказал: каждый должен нести ответственность в рамках закона: «Расскажу как есть. Президент Садыр Жапаров во время встречи с нами и в своем заявлении тоже четко обозначил свое мнение: каждый должен нести ответственность в рамках закона. Он открыто и четко это сказал. Я поддерживаю эту позицию. В этом плане Садыр Жапаров работает хорошо. Главное, он сказал, что создаст условия для этого. Спасибо ему. Он два года назад создал для меня условия, сказал: если вы хотите решить свои вопросы, то можете приехать и ответить по закону. Я воспользовался этим шансом и прилетел в страну на следующий же день. Был не один, а несколько раз. С утра до вечера сидел в компетентных органах и отвечал на все их вопросы, дал показания и в конце официально обратился к народу, попросил прощения. Я все эти процедуры сделал на основании закона», — сказал Акаев. — сказал он.

Российский эксперт Аркадий в своем телеграм-канале написал , что главной претензией в большинстве откликов в Кыргызстане на встречу в Дубае звучало резкое неприятие возможности возвращения в страну Курманбека Бакиева: «В Кыргызской Республике не могут простить ему кровь, пролитую в апреле 2010-го. (…) Так вот, по сведениям, полученным из источников, близких к организации встречи в Дубае, о его возвращении, тем более о какой-либо амнистии или даже прощении без соответствующих юридических, судебных процедур, даже не может быть и речи. Об этом Бакиеву было сказано президентом Жапаровым».