Курьер телефонных мошенников приговорен к тюремному сроку в Пинске

Пинск, Беларусь — Пинская межрайонная прокуратура завершила уголовное дело и вынесла приговор 22-летнему местному жителю, который играл ключевую роль в организованной группе, специализировавшейся на мошенничестве по телефону. Молодой человек был курьером в этой группе, которая обманывала граждан, выдающих им средства под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в ДТП.

Согласно данным расследования, обвиняемый присвоил сумму более 10 000 белорусских рублей у 58-летней женщины. Он также получил процент от этой суммы и перечислил остаток на банковские счета своих наставников.

На судебном заседании обвиняемый выразил раскаяние и попросил прощения у потерпевшей. Он объяснил свои действия желанием заработать деньги.

Суд в Пинске приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 2 года и 6 месяцев в условиях усиленного режима и наложил на него штраф в размере 50 базовых величин. Обвиняемый также обязан возместить причиненный ущерб потерпевшей.

Приговор суда считается законным и вступил в силу.