Кулуары. Визит Джо Байдена в Киев: что осталось за кадром?

Визит президента США Джо Байдена в Киев стал сенсацией. Никто не верил, никто не ожидал. Дело в том, что президенты Соединенных Штатов Америки из соображений безопасности никогда не посещали воюющие страны. В зонах боевых действий они, действительно, бывали. Однако только на военных базах американских военных. Однако накануне годовщины российского вторжения в Украину Джо Байден приехал в Киев. Чиновники Белого дома теперь описывают этот неожиданный визит как «не имеющий прецедентов в современности».

Уже известно, что окончательное решение посетить столицу Украины президент США принял в пятницу, 17 февраля, во время совещания в Овальном кабинете. О подготовке визита знало очень мало людей даже в Пентагоне и Белом доме. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники восстановило хронологию поездки американского президента в Киев.

В конце рабочей недели Джо Байден обычно вместе с женой Джилл возвращается в свой дом в Делавэре, но в этот раз его перемещения оказались необычными. Глава государства с супругой посетили мессу в кампусе Джорджтаунского университета, затем осмотрели выставку «Первые леди» в Национальном музее американской истории, после чего поужинали в ресторане «Рыжая курица» и покинули заведение в 19:47 по местному времени.

Через несколько часов Байден вместе с советником Джейком Салливаном и прочими немногочисленными помощниками сели в самолет, взявший курс на Польшу. С собой взяли только двух журналистов. С них было потребовано обещание хранить тайну о визите: они еще до взлета сдали телефоны и получили их только спустя сутки в американском посольстве в Киеве. Информацию о поездке этим журналистам выслали электронным письмом с темой: «Инструкции по прибытию на турнир по гольфу».

Интересно, что в воскресенье в официальном расписании Байдена все еще было сказано, что он вылетит в направлении Варшавы в 19:00 по местному времени в понедельник вечером. На самом деле президент США к этому времени уже готовился вернуться из Киева в Польшу.

Борт № 1 с президентом США сначала прилетел из Вашингтона на авиабазу Рамштайн, затем совершил перелет до польского Жешува. Отсюда Джо Байден отправился в Киев – его путь составил более 700 километров, 10 часов в поезде. Он приехал в украинскую столицу 20 февраля к 8 часам утра по местному времени. В США это был выходной день, так как отмечался День президента. Таким образом, свой праздник Байден провел в столице, которую Владимир Путин готовился взять чуть ли не за три дня, но пока не смог захватить даже небольшой Угледар. Символично!

По данным Politico, подготовка к визиту Байдена длилась около недели. Как уточнил источник издания в украинском правительстве, поездку подготовили «в очень короткие сроки». Буквально перед тем, как самолет президента взял курс на Европу, США уведомили Россию о том, что Байден будет в Киеве. Для исключения конфликтных ситуаций, бомбежек, обстрелов и тому подобного. Пока американский лидер находился на территории Украины, за украинским небом следили самолеты-разведчики, поднятые над Польшей.

Видеосюжеты из Киева зафиксировали, как Владимир Зеленский и Джо Байден идут по городу под звуки воздушной тревоги. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат пояснил, что тревога была объявлена из-за взлета с аэродрома в Беларуси российского МиГ-31, который является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Зачем понадобилось «дразнить» самолеты НАТО, почему российский самолет был поднят над Беларусью, а, скажем, не с аэродрома в Брянской области?… Эти вопросы остались без ответа, но инцидент заставляет задуматься о многом.

РЕЗОНАНС

«Браво, Байден!»

Российские и белорусские официальные пропагандисты СМИ рассказывают нам, что в США не довольны визитом Джо Байдена в Киев и требуют сократить помощь Украине. Но это неправда.

Дело в том, что критикуемая ими американская демократия тем не менее позволяет оставаться конгрессменами и сенаторами людям разных политических взглядов, в том числе тем, кого давно причислили к «пророссийскому лобби». Хотя на самом деле такие голоса единичны. На данный момент в США существует абсолютный консенсус между демократической и республиканской партиями по поводу поддержки Украины.

«Визит президента Байдена в Киев, в преддверии годовщины жестокого путинского вторжения, посылает четкий сигнал: Соединенные Штаты поддерживают Украину, – констатирует конгрессмен-демократ Майкл Куигли. – Почти год назад мир с ужасом наблюдал, как российские войска начали нападение на Украину. Большая часть мира ожидала, что Киев падет в ближайшие дни, и тем не менее, как сказал президент Байден, “Киев стоит. Украина стоит. Демократия стоит”. Под рев сирен воздушной тревоги президент Байден стоял с президентом Зеленским на улицах Киева и подтвердил непоколебимую приверженность Запада Украине и ее победе. Во время моего собственного визита в Украину в июле прошлого года я воочию увидел ужасы войны и выяснил, что необходимо Украине, чтобы выиграть эту войну. Я не собираюсь останавливаться на том, что достигнуто в поддержке свободы Украины. Я хочу работать вместе с президентом и моими коллегами в Конгрессе, чтобы убедиться, что в Украине есть все необходимое для обеспечения этой победы».

«Я не стал бы недооценивать способность российской пропаганды искажать любые новостные события. Не удивлюсь, если они будут использовать этот визит как инструмент пропаганды. Но, что бы ни говорили в России, встреча с Зеленским и решение Байдена поехать в Киев – это знак сильной поддержки США в свете всех трудностей и трагедий, происходящих в Украине. Так что меня не особо беспокоит, как российская пропаганда исказит значение этого визита. Они врут с начала этой войны. И даже если война закончится на поле боя, она не закончится в судах международной юрисдикции. Заявление вице-президента Харрис в Мюнхене свидетельствует о стремлении привлечь Россию к ответственности за военные преступления, и это окажет долгосрочное влияние на отношения между США и Россией даже после окончания этой войны, как бы она ни закончилась», – заявил Уильям Померанц, директор Института Кеннана Международного центра Вудро Вильсона.

Член Палаты представителей США Марси Каптур написала в твиттере: «Отрадно видеть Байдена и Зеленского вместе в День президента. Америка поддерживает нашего союзника Украину в борьбе за свободу в ее трудный час».

«Встреча президента США с президентом Украины в Киеве – потрясающий шаг. Браво, Байден!» – отметил политолог и бывший посол США в России Майкл Макфол.

И подобных откликов – подавляющее большинство.

Ирина МАЛЬЦЕВА.