Куда уплывает рабочая сила?

По данным Белстата, к концу 2022 года в экономике Беларуси было занято 4,190 млн человек. По сравнению с концом 2021 года уровень занятости снизился на 1,7% или на 73,3 тыс. работников. Это больше, чем работает людей на МАЗе, МТЗ, «Беларуськалии», «Гродно Азоте», «Гомсельмаше», «Белшине» вместе взятых. И еще. Занятость по Минску снизилась на 27,2 тыс. работников или на 2,5%. Столица удерживает первенство в стране как по относительному, так и по абсолютному падению занятости.

Для сравнения: в 2010 году в белорусской экономике было занято свыше 4,6 млн человек. За 12 лет страна потеряла более 400 тыс. работников. К сожалению, в стране продолжается процесс увольнений работающих нанимателями не по инициативе первых. В результате так называемой оптимизации по тем или иным причинам предприятия и организации лишились сотен профессионально подготовленных рабочих и специалистов.

В прошлом году количество увольнений на средних и крупных предприятиях превысило число закрытых вакансий. Наниматели этих предприятий приняли на работу 637,8 тыс. человек, а уволили 709,5 тыс. На чистой основе отток кадров с флагманских предприятий составил 71,8 тыс. работников, то есть коэффициент замещения составил 0,90. Аналитики рынка труда связывают уменьшение занятости в основном с ростом доли пенсионеров и с оттоком рабочей силы за пределы Беларуси. Уже в январе этого года страна не досчиталась почти 17 тыс. работников. В итоге количество занятых в белорусской экономике еще никогда не было таким низким. Проблему усугубляют санкции Запада: неполную занятость имеют рабочие таких флагманов, как «Беларуськалий», «Нафтан», Мозырский ПНЗ и другие.

Куда же подаются люди, которые не видят перспективы в родной стране, или которым ее закрыли?

Например, в соседней Польше насчитывается 68 тыс. белорусов – это только тех, кто имеет официальный статус. Если учесть иные основания прибывания, то реальное число наших сограждан там существенно выше. Никто не берется сосчитать сколько сотен тысяч белорусов покинуло страну, начиная с августа 2020 года. Сколько их трудится в качестве гастарбайтеров в России. Все более эффект искусственной убыли трудоспособного населения начинает быть заметен на макроуровне. В самой Беларуси не достает 1250 педагогов, 750 воспитателей детских садов, 4654 врачей и 3397 медсестер.

В Армению после начала войны Россией в Украине переехало более 110 тыс. россиян и остались там жить и работать. За год ВВП страны, которая с удовольствием приняла иммигрантов, вырос на 12,6%, естественно, не без вклада последних.

Белорусские айтишники быстро осваиваются в Польше и вносят весомый вклад в польский ВВП, переехав с семьями, они улучшат и не очень благоприятную польскую демографическую ситуацию. При этом, заметьте, Польша не вложила никаких средств в подготовку ценных специалистов.

Самый крупный отток кадров из Беларуси как раз показал ИТ-бизнес. За прошлый год за счет релокации он потерял 15,7 тыс. работников или 27,3%.

Убыль всего населения и числа занятых в экономике – процесс иногда незаметный, но потому и коварный. Все меньше работающих приходится на одного пенсионера, потерянные трудоспособные люди – это непроизведенный ВВП, а, главное, потерянный человеческий капитал. Прироста рождаемости, несмотря на старания, да и увещевания властей, не наблюдается, эмиграция не останавливается.

Принудительное распределение выпускников средних специальных и высших учебных заведений проблемы нехватки специалистов на местах не решает. Хорошо еще, что четверть пенсионеров Беларуси продолжают трудиться. Но и тех не освобождают от уплаты взносов социальному страхованию, которое они давно и так заслужили, да еще и обрезают пенсию. Многие относительно здоровые пожилые люди могли бы участвовать в трудовом процессе в меру своих сил и возможностей, но узнав, какие отчислению пойдут от пенсии, отказываются от этой мысли. Кому это на пользу?

Создается впечатление, что белорусское правительство не особо заморачивается прогрессирующим сжатием человеческого капитала страны, ну уезжают и пусть. Зато спокойней будет. Ведь среди уехавших много людей, которые с чем-то не согласны, которые по природе своей занимают активную жизненную позицию, людей инициативных, высокообразованных профессионалов. Напомним, что на текущий год правительство запланировало прирост ВВП на 3,8%, после падения его на 4,7% в прошлом году. Видимо, рассчитывает использовать по максимуму все то, что у нас осталось.

Но итоги первых месяцев 2023 года показывают, что намеченное вряд ли стане реальностью.

Борис ЖЕЛИБА, профессор,

доктор экономических наук.