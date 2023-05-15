Куда пропал Дмитрий Шепелев?

Вот уже на протяжении долгого времени поклонники гадали, что же случилось с 40-летним белорусским телеведущим, вдовцом певицы Жанны Фриске.

Ушедший с российского телевидения Шепелев практически перестал вести социальные сети и появляться на публике. Однако выяснилось, что Дмитрий Андреевич в полном порядке. Оказалось, что он так и не порвал с ТВ с концами, просто решил переориентироваться на карьеру «за кадром».

«Шепелев продюсирует проект для одного из федеральных телеканалов. Это мечта любого телеведущего — стать не только лицом проекта, но и продюсером. Но Дмитрий делает образовательный проект, который сам не будет вести. Так что не переживайте за него и не верьте сплетням — есть у него работа», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, как пишет «Экспресс-газета», сейчас Шепелев осваивает новую для себя профессию — он пошел учиться в Школу событийного продюсирования на бизнес-продюсера. Шепелев является обладателем диплома журналиста Белорусского государственного университета, однако теперь хочет попробовать себя в смежной сфере.