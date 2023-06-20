Кубик льда на затылок спасет не только от жары

Если верить китайской медицине, то ежедневное прикладывание кубика льда к шее на 20 минут может просто творить чудеса.

Так называемая точка фэн-фу находится в области шеи, прямо в углублении, внизу черепа. Если положить туда кубик льда на 20 минут, то это благотворно скажется на как эмоциональном, так и физическом состоянии, пишет немецкое издание focus.de.

Точка фэн-фу сама по себе не лечит, однако она предназначена для естественного восстановления состояния тела и психики.

Эта точка обеспечит вам спокойный сон, стимулирует пищеварение. Также кубик льда в этом месте уменьшит головную, зубную боль, ломоту в теле, а также улучшает кровообращение.

Если верить китайской медицине, то так можно вылечить и желудочно-кишечные инфекции, стимулировать щитовидную железу, стабилизировать нервную систему, помогает при проблемах с кровяным давлением и артритом.

Кроме того, это поможет снять психологические проблемы, такие как депрессия, хронический стресс, истощение или бессонница.

Как лучше это делать?

Процедуру следует выполнять до приема пищи, утром и вечером, лучше лежа на животе.

Поместите кубик льда на акупунктурную точку. Чтобы кубик не спадал, его можно закрепить тканью.

Длится процедура около 20 минут, для достижения максимального эффекта желательно делать это каждый день.