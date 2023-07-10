Кто возглавит сборную?

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич в программе «Большой спорт» рассказал о том, как идёт выбор кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.

— Так как сейчас на посту главного тренера никого нет, то кто-то скоро будет назначен. По слухам, у федерации есть огромный список с кандидатами. Расскажите о них.

— Не знаю, что вы имеете в виду под словом «огромный». У каждого на этот счет свое мнение. Список, правда, внушительный. Там не одна, не две и не три фамилии. Сейчас ведется серьезная работа с точки зрения переговоров, знакомств, обсуждения некоторых нюансов. Если говорить про сроки, то в течение месяца мы поставили себе цель решить этот вопрос. Надеемся, что после назначения болельщики еще больше будут поддерживать нашу сборную всеми частичками себя, стараясь зарядить ребят на победы. Мы глубоко стараемся изучить всех кандидатов, которые входят в пул претендентов.

— Какими качествами должен обладать будущий тренер национальной сборной?

— Тут мнения будут разниться в зависимости от взглядов клубов и федерации. Мы стараемся основываться не на моем мнении и не на мнении Николая Николаевича (Шерстнева, главы федерации, — Прим.). Стараемся подходить к этому вопросу комплексно, безусловно, исходя из наших возможностей и особенностей. Потому что есть проблемы с логистикой прилёта и улёта на матчи, а многих не устраивает это. Мы смотрим на то, чтобы коуч был с хорошим тренерским и игровым опытом. Конечно, он должен быть с хорошим эмоциональным фоном, ведь перед каждой игрой ребят нужно заряжать. Никто не сможет не согласиться с тем, что ни у какого тренера не получится поставить свою игру, привить какую-то свою тактику. Он сможет разве что расставить ребят на поле, исходя из их лучших качеств. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Наша задача — выбрать тренера, у которого этих преимуществ будет больше.

— Охотно ли идут на переговоры тренеры в связи со всей обстановкой вокруг сборной?

— Это никого не отпугивает, и все специалисты идут на переговоры охотно. Новые варианты появляются каждый день, поэтому проблем с кандидатами точно нет.

— Говорили, что речь идет об испанце. Подтвердите или опровергните это заявление.

— Мы рассматриваем каждого тренера. В том числе в нашем списке есть и испанцы.

— Как вы думаете, обязателен ли русскоговорящий тренер? И вообще насколько большую роль играет языковой барьер?

— Безусловно, языковой барьер важен. Ведь это облегчает коммуникацию лично с игроками и становится проще давать установки перед игрой. Порой через переводчика можно потерять ту нить и те эмоции, которые человек хочет передать. Но мы на этом не заостряем внимание, потому что сейчас много зарубежных специалистов, которые неплохо владеют и русским языком. Для нас на сегодняшний день это не является проблемой, — сказал Василевич.