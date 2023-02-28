Кто возглавит НАТО?

Из-за войны в Украине нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оставался на посту генерального секретаря НАТО на год дольше, чем предполагалось.

Срок его полномочий истек 30 сентября 2022 года. Однако было решено, что Столтенберг продолжит работу до осени 2023 года, так как во время войны в Украине менять начальника не считалось целесообразным.

Впрочем, продленный срок приближается к истечению и уже ведутся дискуссии о предстоящих выборах.

Американское издание Politico, основываясь на своем источнике, влиятельном европейском чиновнике, оценивает шансы кандидатов и делит их на три группы.

На третьем месте премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, гражданка Германии.

На втором – премьер-министры Нидерландов и Эстонии Марк Рютте и Кая Каллас. А также министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Однако наиболее вероятным кандидатом, по словам источника издания, является сам Столтенберг. По его словам, Столтенберг готов уйти, хотя его могут не отпустить и настоять на том, чтобы он работал еще год.

Впрочем, все эти расклады может спутать бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который на днях заявил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО.

« Я должен объявить, что есть такая задумка. <…> Я себя рассматриваю в качестве кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепка, как никогда», – сказал он, отвечая на вопрос украинских журналистов о своих перспективах возглавить альянс.

Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года и руководит альянсом уже третий срок.

Следует, впрочем, учитывать, что в этом столетии пост генсека НАТО уже занимали представители Нидерландов и Великобритании и, возможно, теперь настала очередь женщин из Восточной Европы. Хотя идущая война меняет все правила.

Иван ШАВЛЮК.