Кто в Минске зарабатывает меньше всех?

В мае 2023 года номинальная начисленная средняя заработная плата работников столицы составила 2500,4 рубля. Месяцем ранее показатель был на уровне 2430,3 рубля. Таким образом, в мае по сравнению с апрелем средняя зарплата в Минске увеличилась на 70 рублей 10 копеек.

Но многие таких зарплат не видели и только мечтают о них.

В самом конце зарплатного рейтинга оказались:

— производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – 1442,8 рубля;

— деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1345,8 рубля;

— деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры – 1297,8 рубля.

И все же самыми низкими в мае 2023 года стали заработки воспитателей дошкольного образования – 1286,8 рубля.

Откуда берется высокий средний показатель, можно понять, если сравнит самые маленькие зарплаты с самыми высокими.

В последний месяц весны самые большие зарплаты были начислены айтишникам (6939 рублей), работникам горнодобывающей промышленности (6420,2 рубля), а также занятым в сфере финансовых услуг и страхования (5174,7 рубля).

На высоком уровне номинальная начисленная средняя зарплата остается также у работников воздушного (4286 рублей) и трубопроводного (4218,8 рубля) транспорта.

В годовом выражении (май 2023 года к маю прошлого года) заметный рост реальных зарплат в столице показали воздушный транспорт (+36,5%), производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (+31,6%), деятельность в области телекоммуникаций (+31,0%).