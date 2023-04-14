Кто уже прошел диспансеризацию?

В Мингорисполкоме говорят, что уже больше четверти взрослого населения Минска уже прошла диспансеризацию. Причем активнее всего в этом плане люди в возрасте от 19 до 39 лет.

«Всего около 1 млн 115 человек взрослого населения Минска должны пройти обследование», — сказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Мы проводим семинар-совещание, срез по проведению диспансеризации в Минске. За первый квартал обследование прошли четверть минчан. В каждой поликлинике организованы кабинеты, все они работают по нормативам, которые организованы Минздравом».

Цуран говорит, что более активно идёт на диспансеризацию население от 19 до 39 лет: «Эти граждане должны обследоваться раз в три года. Категория населения старше 40 лет самая большая, порядка 900 тысяч человек. Этих людей — нужно агитировать. Сейчас нам необходимо дополнительно проработать вопрос, чтобы человек мог на рабочем месте пройти диспансеризацию, в здравпункте. В лидерах — Партизанский район. Более 30% проживающих в этом районе прошли диспансеризацию».