В конце апреля киностудия «Беларусьфильм» приступила к съемкам фильма «Черный замок» по мотивам романа Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Проект презентован как исторический блокбастер. Однако до сих остается тайной, кто сыграет в нем главные роли.

Впрочем, одна интрига уже не интрига. Главную мужскую роль доверили молодому российскому актеру Евгению Шварцу.

Будущий актер появился на свет в первый февральский день 1996 года в маленьком городе Кропоткин Краснодарского края.

Настоящая фамилия Евгения — Окороков. Псевдоним юноша взял, решив связать биографию с актерством, в честь деда Шварцмана (немца по национальности) и драматурга Евгения Шварца.

После получения аттестата зрелости юноша приехал в Москву, где прошел конкурс в четырех творческих вуза. Для обучения уроженец Кубани выбрал ВГИК. Наставником Евгения в кузнице кинематографических кадров был артист Игорь Ясулович.

В студенческие годы Шварц играл в учебном театре ВГИКа, однако со временем пришел к выводу, что он и театр пока не нужны друг другу, и стал реализовывать актерский талант в фильмах и сериалах.

Фильмография уроженца Кропоткина началась с главных ролей в короткометражке «Без пяти пять» и полнометражном мистическом триллере «Мертвые ласточки». Кстати, в интервью 2021 года Евгений назвал свою актерскую игру в «Ласточках» очень слабой.

В 4-серийной детективной мелодраме «Синичка», премьера которой состоялась в ноябре 2018 года на канале ТВЦ, Шварц сыграл Костю Федосеева — юношу, отчисленного из балетного училища, а в полнометражной ЛГБТ-драме «Аутло» режиссера Ксении Ратушной предстал в образе танцовщицы-трансгендера Нины… Далее были роли в сериалах «Скажи что-нибудь хорошее», «Зеленый мэр».

Шварца зовут «крашем тик-токеров». Широкую популярность Евгению принесли роли Валентина Придда в исторической драме «Этерна», Феликса Юсупова в фэнтезийном триллере «Карамора», Марка в фантастической картине «Наследие». В 2023 году он уже был занят на съемках нового исторического фильма «Плевако» и «Жить жизнь», которые находятся в производстве.

Сценаристы фильма «Черный замок» замок обещают не повторять роман Короткевича, а интерпретировать его на современность. Однако напомним сюжет.

… В XVII в. князь Витовт Ольшанский похищает казну и драгоценности повстанцев. Место нахождения сокровищ никому не известно.

В 1970-е археограф Антон Космич исследует историю рода князей Ольшанских и тайну их старинного родового замка. Однажды к Космичу врывается напуганный друг Марьян. Его преследуют неизвестные и требуют, чтобы он продал им манускрипт знаменитого Слуцкого евангелия. Космич прячет раритет у себя. Утром Марьяна находят мертвым на озере.

Антон изучает раритет, оставленный покойным. Находит вкладку — шифр и видит намек на расположение клада в башне замка, изучением которого он давно занимается.

Отправившись в Ольшаны, где находится загадочный памятник архитектуры, Космич раз за разом оказывается в опасных ситуациях, на его жизнь покушаются. Антону предстоит схватка с последним представителем рода Ольшанских…