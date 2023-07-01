Кто признан виновным в аварии с маршруткой под Смолевичами, в которой погибли 13 человек?

Генеральная прокуратура сообщила, что направила в Минский областной суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению в нарушениях требований правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекших смерть двух и более лиц, по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Согласно материалам дела обвиняемый, фамилия которого не называется, 20 февраля 2023 года, около 14 часов 55 минут, зная о технической неисправности управляемого им самосвала МАЗ, принадлежащего филиалу «Автомобильный парк №20» ОАО «Миноблавтотранс» (г. Червень), при перевозке груза на 9 км дороги Р-69 «Смолевичи — Шацк» на территории Смолевичского района утратил возможность управления им и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ехавшим навстречу маршрутным микроавтобусом Citroen, перевозившим пассажиров.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и 12 пассажиров, из них двое детей, 2009 и 2011 года рождения, погибли, а семи пассажирам причинены тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Как сказано в сообщении, он остается под домашним арестом.