Кто претендует на премию Союзного государства в области литературы и искусства?

В Беларуси и России началось общественное обсуждение претендентов на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы. Оно продлится до 1 сентября.
Экспертным советом при постоянном комитете Союзного государства для участия в конкурсе на соискание премий отобраны следующие произведения:
Создание музея в государственном учреждении «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь».
Авторский коллектив в составе:
Скробот Виктор Николаевич, главный архитектор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект»;
Петкевич Андрей Георгиевич, художник-монументалист, член общественного объединения «Белорусский союз художников»;
Храмой Александр Васильевич, директор государственного учреждения «Национальный исторический музей Республики Беларусь».
Создание цикла концертов, посвященных Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне (7 мая 2021 г. «Любимые мелодии военных лет»; 5 мая 2022 г. Седьмая симфония «Ленинградская» Д. Шостаковича; 22 июня 2022 г. «Реквием» Д. Кабалевского на стихи Р. Рождественского).
автор — Анисимов Александр Михайлович, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония».
Создание и реализация историко-просветительского проекта «Бацькаушчына», издание авторских книг-альбомов.
Автор — Лиходедов Владимир Алексеевич, член Союза писателей Беларуси, автор редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда», газеты «СБ. Беларусь сегодня».
Песни «Беларусь» (слова К. А. Обойщикова, музыка В. Г. Захарченко), «Русь» (слова И. Никитина, музыка В. Г. Захарченко), «Цераз рэчаньку» (белорусская народная песня, музыкальная обработка В. Г. Захарченко).
Автор — Захарченко Виктор Гаврилович, генеральный директор государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор».
Проект «Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства».
Авторский коллектив в составе:
Пиляк Сергей Александрович, директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей «Смоленская крепость»;
Запартыко Александр Михайлович, директор учреждения «Белорусский государственный архив научно-технической документации»;
Валуев Демьян Валерьевич, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей «Смоленская крепость».
Премии Союзного государства присуждаются один раз в два года. Размер одной премии составляет пять миллионов российских рублей. Решение о присуждении премий принимается Высшим Государственным Советом Союзного государства.