Кто претендует на премию Союзного государства в области литературы и искусства?

В Беларуси и России началось общественное обсуждение претендентов на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы. Оно продлится до 1 сентября.

Экспертным советом при постоянном комитете Союзного государства для участия в конкурсе на соискание премий отобраны следующие произведения:

Создание музея в государственном учреждении «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь».

Авторский коллектив в составе:

Скробот Виктор Николаевич, главный архитектор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект»;

Петкевич Андрей Георгиевич, художник-монументалист, член общественного объединения «Белорусский союз художников»;

Храмой Александр Васильевич, директор государственного учреждения «Национальный исторический музей Республики Беларусь».

Создание цикла концертов, посвященных Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне (7 мая 2021 г. «Любимые мелодии военных лет»; 5 мая 2022 г. Седьмая симфония «Ленинградская» Д. Шостаковича; 22 июня 2022 г. «Реквием» Д. Кабалевского на стихи Р. Рождественского).

автор — Анисимов Александр Михайлович, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония».

Создание и реализация историко-просветительского проекта «Баць­каушчына», издание авторских книг-альбомов.

Автор — Лиходедов Владимир Алексеевич, член Союза писателей Беларуси, автор редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда», газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Песни «Беларусь» (слова К. А. Обой­щикова, музыка В. Г. Захарченко), «Русь» (слова И. Никитина, музыка В. Г. Захарченко), «Цераз рэчаньку» (белорусская народная песня, музыкальная обработка В. Г. Захарченко).

Автор — Захарченко Виктор Гаврилович, генеральный директор государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор».

Проект «Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства».

Авторский коллектив в составе:

Пиляк Сергей Александрович, директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей «Смоленская крепость»;

Запартыко Александр Михайлович, директор учреждения «Белорусский государственный архив научно-технической документации»;

Валуев Демьян Валерьевич, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей «Смоленская крепость».

Премии Союзного государства присуждаются один раз в два года. Размер одной премии составляет пять миллионов российских рублей. Решение о присуждении премий принимается Высшим Государственным Советом Союзного государства.