Кто покупает белорусские ноутбуки?

Белорусские ноутбуки сейчас поставляются в 18 стран, в основном в Россию, Казахстан, Армению. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на генерального директора холдинга «Горизонт» Юрия Предко.

«Горизонт» сейчас сконцентрирован на производстве электроники, заявил Предко: каждый второй телевизор, который продается на белорусском рынке, — отечественного производителя.

Что касается ноутбуков, то в ближайшее время планируют представить рынку 13-е поколение процессора, готовятся к запуску моноблоков, а также мини-компьютеров, которые устанавливаются рядом с экраном.

Во втором полугодии, обещает руководитель, эта продукция появится в магазинах.

Также Юрий Предко рассказал, что в целом объемы производства «Горизонта» выросли на 67% к прошлому году.

Напомним, первый белорусский ноутбук Александр Лукашенко показал 1 сентября 2022 года. С тех пор в линейке предприятия появились новые модели. Правда, в интернете тут же разгорелись жаркие споры – белорусский это ноут или китайский.