Кто остановит минское “Динамо”?

Прошли матчи 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Вот итоги тура: “Неман” (Гродно) – “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) – 0:0, БАТЭ (Борисов) – “Славия” (Мозырь) – 1:1, “Гомель” – “Сморгонь” – 2:0, “Шахтер” (Солигорск) – “Белшина” (Бобруйск) – 7:3, “Нафтан” (Новополоцк) – “Ислочь” (Минский район) — 0:1, “Энергетик-БГУ” (Минск) – “Динамо” (Брест) – 1:0, “Минск” — “Динамо” (Минск) — 1:1.
Турнирная таблица
|Команды
|Игры
|Выигрыши
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|Динамо (Мн)
|10
|8
|1
|1
|22–5
|25
|Торпедо-БелАЗ
|9
|6
|3
|0
|14–4
|21
|Неман
|9
|6
|2
|1
|15–6
|20
|БАТЭ
|10
|4
|4
|2
|16–11
|16
|Славия
|9
|4
|2
|3
|9–8
|14
|Ислочь
|9
|4
|2
|3
|13–8
|14
|Гомель
|9
|2
|5
|2
|13–16
|11
|Сморгонь
|10
|3
|0
|7
|9–22
|9
|Слуцк
|9
|2
|3
|4
|10–12
|9
|Минск
|9
|1
|5
|3
|8–9
|8
|Нафтан
|10
|1
|2
|7
|4–17
|5
|Динамо (Бр)
|10
|1
|1
|8
|8–18
|4
|Белшина
|9
|1
|2
|6
|6–18
|-6
|Шахтер
|9
|7
|1
|1
|21–8
|-13
|Энергетик-БГУ
|9
|3
|1
|5
|5–11
|-13