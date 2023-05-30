Кто остановит минское “Динамо”?

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Аддзел навін
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Фото: dinamo-minsk.by

Прошли матчи 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Вот итоги тура: “Неман” (Гродно) – “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) – 0:0, БАТЭ (Борисов) – “Славия” (Мозырь) – 1:1, “Гомель” – “Сморгонь” – 2:0, “Шахтер” (Солигорск) – “Белшина” (Бобруйск) – 7:3, “Нафтан” (Новополоцк) – “Ислочь” (Минский район) — 0:1, “Энергетик-БГУ” (Минск) – “Динамо” (Брест) – 1:0, “Минск” — “Динамо” (Минск) — 1:1.

 

Турнирная таблица

Команды Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Очки
Динамо (Мн) 10 8 1 1 22–5 25
Торпедо-БелАЗ 9 6 3 0 14–4 21
Неман 9 6 2 1 15–6 20
БАТЭ 10 4 4 2 16–11 16
Славия 9 4 2 3 9–8 14
Ислочь 9 4 2 3 13–8 14
Гомель 9 2 5 2 13–16 11
Сморгонь 10 3 0 7 9–22 9
Слуцк 9 2 3 4 10–12 9
Минск 9 1 5 3 8–9 8
Нафтан 10 1 2 7 4–17 5
Динамо (Бр) 10 1 1 8 8–18 4
Белшина 9 1 2 6 6–18 -6
Шахтер 9 7 1 1 21–8 -13
Энергетик-БГУ 9 3 1 5 5–11 -13
             

 

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