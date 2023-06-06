Кто он — белорус, ставший «главным негодяем» русскоязычного кино?

Анатолий Кот появился на свет в Минске в многодетной семье электрика. «Своей главной задачей папа видел прокормить нашу большую семью, поэтому брался за все, что могло принести деньги. У него были золотые руки: например, он научился выделывать овечьи шкуры и шить дубленки, шапки, рехтовал машины, занимался ремонтом двигателей. А мама — химик, работала на Минском водоканале, в лаборатории», — делился актер.

Двое братьев Анатолия построили военную карьеру, старшая сестра стала художницей, а младшая – актрисой кукольного театра. Творчество притягивало и Толю: с детства он принимал участие в самодеятельности, однако, помимо театрального кружка, заглядывал и в секции бокса и дзюдо.

После школы юноша поступил в Белорусскую академию искусств и впоследствии был очень благодарен родителям за одобрение. Вот только студент не подозревал, насколько нестабильную профессию выбрал: выпустился он в 90-х, когда кино и театры накрыл кризис, а зарплаты предлагали мизерные. Как же Анатолий Кот добился популярности и заслужил звание «главного злодея»? 5 июня артисту исполнилось 50 лет, а значит, самое время рассказать о его пути.

Рухнувшие планы

Студент полагал, что после первого курса переведется в «Щуку», но из-за развала СССР об идее пришлось забыть. Анатолий остался в Белорусской академии искусств и окончил ее в 1994-м. Затем актер менял один местный театр за другим, блистая в спектаклях «Ричард III», «Ромео и Джульетта» и «Вишневый сад».

«Это было тяжелое время для всего постсоветского пространства. И тем более это было тяжело для актеров театра, которые получали мизерные зарплаты. Спасибо родителям, я имел угол и стол. Они очень трепетно относились и к моим однокурсникам — и порой почти весь курс с радостью приходил ко мне в гости. Мы что-то там обсуждали творческое, а мама нас подкармливала», — вспоминал артист.

Актер подрабатывал на радио, был ведущим в ночных клубах и дублировал рекламу. В 2000-м же артист оказался на вольных хлебах, покинув театр в знак протеста. «У нас сняли основателя театра, художественного руководителя Валерия Мазынского, и большая часть артистов покинула театр. А тут пришло предложение поехать на театральный фестиваль в Берлин. Институт имени Гете собирает людей, чья профессия связана с театром — это режиссеры, актеры, композиторы, художники по костюму, — и проводит мастер-классы. Там я познакомился с одним режиссером, который предложил мне контракт», — отмечал Кот.

Злодейское амплуа

Немецкие критики высоко оценили игру актера в «Орфее и Эвридике», а также его моноспектакль «Записки сумасшедшего». Однако Кот осознавал, что без идеального знания языка не получит востребованности за границей, и наилучший вариант – вернуться в Москву, что он и сделал. В столице России артист устроился в Театр Армена Джигарханяна, а еще – активно начал сниматься.

«Ускоренная помощь», «Поводырь», «Каменская 2» — эпизодические роли не принесли актеру успеха, в отличие от драмы «Анастасия Слуцкая» — за образ князя Друцкого Анатолий получил награды фестивалей в Киеве, Анапе и Бердянске.

Затем последовало участие в картинах «На безымянной высоте», «Последний бронепоезд» и «Гонка за счастьем», а новую волну популярности ему принесли «Солдаты». Среди других рейтинговых проектов артиста — «Маргоша», «Молодежка» и «Ищейка». При этом довольно часто актеру доставались образы откровенных негодяев.

«Нет только черного и белого, в жизни смешение красок. Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На все есть мотивы и даже, как ему кажется, они благородны. Например, герой так поступает ради любви, это чувство мне известно. Просто я, Анатолий Кот, на предательство ради любви не пойду. Либо он хочет денег, просто намного больше, чем я. Но я не убью из-за этого друга», — пояснял артист, как справляется с работой.

При этом актер отмечал, что в театре больше всего любит жанр трагикомедии. «Я для себя придумал, что, когда в спектакле смешной момент, человек расслабляется, улыбается, с него сходит броня ежедневных забот, и проще достучаться до его сердца с какой-то хорошей мыслью», — заключил звезда.

Фиктивный брак

В 2004-м, когда Кот играл в картине «Родственный обмен», ему приписывали роман с партнершей Кристиной Орбакайте. На самом же деле максимум, что испытывал актер к певице — это уважение и стеснение. «Это был сумасшедший момент. Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: «Толя, познакомься — это Кристина. Кристина, познакомься — это Толя». Так, первая сцена. Ну раздевайтесь… Ложитесь», — вспоминал Анатолий на канале «Россия 1». — Так мы и познакомились с Кристиной. И вот я лежу с ней, а у меня рука онемела. Боялся сказать ей об этом, неудобно было. Такое случается в кино. Я робел перед Кристиной».

С кем же актера связывали реальные отношения? Начнем с того, что первой женой артиста стала Юлия Высоцкая, правда, вовсе не из-за сильных чувств. «Юлия бы не взяла мою фамилию, потому что наш брак был фиктивным. В 90-м году мы поступили в Белорусский театральный художественный институт, подружились. И так сложилось, что Беларусь и Россия стали разными странами. Юлю как раз пригласили в лучший театр республики, а взять не могли, потому что она не являлась гражданкой Беларуси.

Смешно вспомнить: мы отыграли спектакль, приходит Юлия и говорит: «Толь, ну будь моим мужем!» — признавался Кот.

Сокурсники посмеялись и пошли расписываться в загс, так как близко дружили. «У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался», — резюмировал Анатолий Кот.

От одной жены к другой

Во второй раз артист женился по любви – на девушке по имени Елена, не имевшей отношения к шоу-бизнесу. «Мы познакомились в магазине. Она была товароведом по образованию. Трудилась консультантом. Я пригласил ее на свидание. На тот момент я работал программным директором на радиостанции в Минске. Совмещал работу на радио и в театре. Так все и закрутилось», — пояснял актер.

Несмотря на рождение дочки Алисы и превращение супруги в идеальную домохозяйку, брак распался. Дело в том, что жаждавший самореализации актер уехал в Москву, и жизнь в разных городах вбила клин в отношения. Последней же каплей для союза стало сближение артиста с коллегой по «Маргоше». «Я влюбился в Янину Колесниченко. У меня просто снесло башку», — не скрывал Анатолий.

Кот отмечал, что влечение к Янине почувствовал не сразу: оказавшись в дружеской компании, актеры посмотрели друг на друга иначе, и вот тогда вспыхнул роман. «Как мозг ни сопротивлялся, чувства одержали верх», — отмечал артист.

Анатолий с гордостью отмечал, что полюбил Янину такой, какая она есть, ведь попытки изменить партнера под себя ни к чему хорошему не приводят. При этом у актера было хобби, которое фактическая супруга не понимала. «Мое увлечение рыбалкой, например, Янина не то что не одобряет, она не воспринимает походно-аскетичную жизнь, не может долго находиться в палатке. А я к этому спокойно отношусь, привык. С детства отец вывозил всю нашу семью на природу. Мы по нескольку недель жили на берегу какого-нибудь озера», — пояснял артист.

В 2011-м Колесниченко подарила Коту дочку Арину, однако спустя семь лет Анатолий признался, что до загса влюбленные так и не дошли: мол, это не столь важно, как в юности. Главное, что Янина была рядом в самые важные и трудные моменты в жизни. Так, в 2013-м на фоне напряженной работы у артиста случился инфаркт, и избранница трепетно ухаживала за ним в период реабилитации.

К счастью, актер быстро восстановился и вернулся к работе. В прошлом году артист начал сниматься в проекте «Ангелы района», ну а в минувшем январе заменил в спектакле «Мастер и Маргарита» МХТ имени Чехова уволенного за критику войны в Украине Дмитрия Назарова: теперь Кот играет в постановке Воланда.