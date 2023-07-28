Кто обращает внимание на эти 8 факторов – живет на 20 лет дольше

Исследователи определили 8 привычек, благодаря которым люди могут жить на 20 лет дольше.

Всем, кто хочет жить дольше, стоит учитывать 8 факторов, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье. Диабет, рак, сердечные заболевания и деменция – это основные состояния, связанные со старостью и ранней смертью.

Исследование показало, что низкая физическая активность, употребление алкоголя и курение оказали наибольшее влияние на продолжительность жизни. В среднем, риск ранней смерти в таких случаях увеличивается примерно 30–45%.

Как прожить дольше на 20 лет: 8 факторов, которые следует учитывать

В исследовании, в котором изучались привычки образа жизни, использовались данные из медицинских карт и анкет. Все они были собраны в период с 2011 по 2019 год от 719 147 человек.

Выяснилось, что мужчины, имеющие все восемь привычек в возрасте 40 лет, по прогнозам, будут жить в среднем на 24 года дольше, чем мужчины, не имеющие ни одной из этих привычек, а женщины на 21 год.

1. Общение

Регулярное общение помогает уменьшить чувство одиночества. Все больше данных свидетельствуют о том, что это может обострить память и когнитивные навыки, повысить чувство счастья и благополучия. Другое китайское исследование, показало, что общение почти каждый день кажется наиболее полезным для долгой жизни.

2. Физическая активность

Упражнения – это чудодейственное лекарство, которое у каждого человека всегда находится под рукой. Просто многие игнорируют занятия спортом, предпочитая проводить время на диване с пультом в руках.

По данным NHS, взрослый человек должен заниматься не менее 150 минут умеренной физической активностью в неделю или 75 минут высокой интенсивности в неделю. Это время должно быть равномерно распределено в течение 4–5 дней в неделю.

3. Употребление опиоидных наркотиков

Опиоиды – это сверхсильные обезболивающие препараты, которые могут вызывать сильное привыкание. К ним относятся такие препараты, как морфин, фентанил и кодеин. По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство (70%) смертей, связанных с наркотиками, произошли из-за опиоидов, отмечает aussiedlerbote.de.

4. Курение

Эта вредная привычка становится одной из основных причин смерти и болезней в Великобритании. Каждый год около 76 000 человек в Великобритании умирают от курения. Многие другие живут с изнурительными заболеваниями, связанными с курением, такими как рак.

5. Злоупотребление алкоголем

Употребление большого количества алкоголя за очень короткий промежуток времени оказывает негативное влияние на организм. Чиновники здравоохранения определяют пьянство как употребление более шести (для женщин) или восьми (для мужчин) единиц алкоголя за один раз.

Это эквивалентно трем-четырем пинтам или трем-четырем средним бокалам вина. Согласно Drinkaware , чрезмерное употребление алкоголя может привести к несчастным случаям и травмам, замедлению реакции и нарушению принятия решений, что может привести к рискованному поведению.

6. Режим сна

Люди получают заряд бодрости от хорошего здорового сна. Взрослым необходимо от семи до девяти часов сна. Возраст, состояние здоровья и личные обстоятельства влияют на то, сколько сна в день необходимо. Плюс некоторые люди естественным образом спят больше, чем другие.

7. Здоровое питание

Сбалансированная диета выступает важной частью поддержания хорошего здоровья и может помочь чувствовать себя лучше. Это означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях. Каждый должен стараться съедать не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день.

8. Стрессовые ситуации

Стресс – это ощущение чрезмерного психического или эмоционального давления. Это не болезнь сама по себе, но может привести к серьезному заболеванию, если не принять меры. Лучше всего обсудить свои проблемы с другом, родственником или медицинским работником.