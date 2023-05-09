Кто не приехал на Парад Победы к Путину?

В Москве на Красной площади прошел парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!» — объявил диктор перед началом мероприятия.

Затем знаменная группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году — под музыку песни «Священная война» в исполнении сводного оркестра.

На центральной трибуне — президент России Владимир Путин, лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также ветераны и гости мероприятия.

Напомним, что в Содружество независимых государств после распада СССР вошли 12 государств. Таким образом, по числу стоящих на трибуне лидеров республик можно посчитать потери.

Это, по понятным причинам, Украина.

Кроме того, — Грузия, которая официально вышла из СНГ. И Молдова, которая давно в подобных мероприятиях не участвует.

А вот отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева – это новый и тревожный для Москвы знак. Неофициально известно, что Алиев сослался на напряженный график работы и необходимость проведения конференции, посвященной 100-летию его отца — первого президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Кстати, примечательно, что Александр Лукашенко не надел георгиевскую ленту. Как и президенты Казахстана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.