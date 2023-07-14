Кто набирает работников на зарплату почти втрое выше, чем в среднем по Гомельщине?

Лучшим работодателем недели на Гомельщине, по данным госслужбы занятости, стала Буровая компания “Дельта”, чей головной офис расположен в Речицком районе.

Открытое акционерное общество, как и следует из названия, специализируется на буровых работах и свайном фундаментостроении. Не только в Беларуси, России, но и в ближнем зарубежье. И ему на высокие по белорусским меркам заработки требуется целая бригада. Вот какие специалисты требуются на заработную плату в 4500-5000 рублей в месяц:

мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ – 5 мест, высшее образование;

инженер-электроник – 2 места, высшее образование;

инженер-механик– 2 места, высшее образование;

инженер по проектно-сметной работе – 6 мест, высшее образование;

машинист крана автомобильного – 5 мест, 7-й разряд, профессионально-техническое образование;

машинист крана автомобильного – 5 мест, 7-й разряд, профессионально-техническое образование;

машинист экскаватора – 1 место, профессионально-техническое образование;

геодезист – 2 места, среднее специальное образование (з/п 3700–4500 руб.).

Все позиции предполагают разъездной характер работы и гибкий график.

Как сообщает сайт «Про Гомель», средняя зарплата в Гомельской области за май составила 1703 рубля, а в самом Гомеле всего на 50 рублей больше. Вот и сравнивайте…