Кто может писать прошение о помиловании?

В начале февраля специальным указом была создана комиссия о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Однако нормы данного указа касаются только тех белорусов, которые в настоящий момент проживают за пределами страны.

А что делать тем, кто, допустим, ходил на митинги в 2020 году и остался жить в Беларуси?

Что делать тем, в отношении кого ведется предварительное расследование, и уголовное дело ещё не передано в суд?

Что делать тем, кто уже отбывает сроки заключения по приговорам судов?

Недавно даже председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало отметил, что количество рассмотрения уголовных дел по так называемым протестным делам после президентских выборов в 2020 году не уменьшается, и он был бы рад, если бы такие дела не доходили до суда, он бы приветствовал.

Ко мне как юристу уже не раз обращались родственники и близкие осужденных – спрашивают, как правильно оформить документы по помилованию родного/близкого им человека.

Всё положение о помиловании и законодательные акты в одной статье не обсудишь, поэтому я решил коснуться двух самых важных вопросов: вопросы об освобождении от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения и помилование уже осуждённых.

Кого могут помиловать?

Помилование – это акт верховной власти (в Республике Беларусь — главы государства), который полностью или частично освобождает осуждённого от наказания, либо заменяет назначенное ему судом наказание более мягким. Актом помилования может также сниматься судимость с лиц, ранее отбывших наказание.

В настоящий момент в стране действует Указ от 03.12.1994г. №250 «Об утверждении Положения о порядке осуществления в Республике Беларусь помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения» (далее – Положение). Подробнее ознакомиться можно здесь.

Ходатайства о помиловании могут направлять уже осуждённые граждане, приговор суда в отношении которых вступил в законную силу, и они уже отбывают наказание.

Лица, в отношении которых ведется предварительное расследование и уголовное дело ещё не передано в суд, также могут обратиться с ходатайством в комиссию по помилованию — если способствуют раскрытию преступления и устраняют последствиях их совершения.

Освобождение от уголовной ответственности, как и помилование, дают возможность не отбывать наказание, но это две разные юридические процедуры.

Как уйти от уголовной ответственности?

Рассмотрения вопроса и процедура освобождения от уголовной ответственности регламентирована положением о комиссии по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности.

Процедура такая: на главы государства подается личное ходатайство через орган предварительного следствия либо прокурора (после получения им уголовного дела для направления в суд). Следователь прилагает к ходатайству заключение о наличии оснований и выполнении условий освобождения от уголовной ответственности, документы, подтверждающие возмещение ущерба, уплату компенсации, сведения о судимости.

Прокурор, получив документы от следственных органов, обязан в течение 10 дней составить свое заключение о наличии оснований и выполнении условий освобождения от уголовной ответственности, которое вместе с документами и ходатайством лица направляет генеральному прокурору.

При наличии оснований для освобождения от уголовной ответственности Генеральным прокурором либо его заместителем в течение одного месяца документы направляются для рассмотрения в комиссию по помилованию.

При рассмотрении комиссией по помилованию ходатайства об освобождении от уголовной ответственности принимаются во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, цели, мотивы и роль обвиняемого, признания им вины в ходе предварительного расследования, раскаяния в совершённом преступлении, активном содействие раскрытию преступления, данные, характеризующие личность и прочее.

Решение об освобождении от уголовной ответственности принимается в форме специального указа. В течение трех дней с момента издания он направляется для исполнения генеральному прокурору, который ответственен за дальнейшее ознакомление лица с содержанием документа. Тому, чье ходатайство оставлено без удовлетворения, соответствующее уведомление направляется Администрацией президента.

Как милуют осужденных?

Помилование осужденных возможно лишь при наличии вступившего в законную силу приговора, личного ходатайства и осуществляется на основании Указа президента Республики Беларусь в виде:

— замены смертной казни пожизненным заключением;

— освобождения полностью или частично от отбывания как основного, так и дополнительного наказания;

— замены наказания или его неотбытой части более мягким наказанием;

— освобождения от наказания условно;

— снятия судимости.

Процедура помилования осужденных такая: личное ходатайство о помиловании подается осужденным через администрацию исправительного учреждения либо иного органа, исполняющего наказание. В течение месяца ходатайство с приложением копий приговоров, определений и постановлений судов, а также характеристикой, мнением администрации и наблюдательной комиссии по существу ходатайства направляются на рассмотрение.

При совершении преступлений, связанных с причинением ущерба в особо крупном размере, в комиссию по помилованию свое заключение также дает председатель Верховного суда, генеральный прокурор или его заместители и министр внутренних дел.

Ходатайства о помиловании вносятся на рассмотрение президента при наличии предложений комиссии по помилованию.

В соответствии ст. 96 УК РБ, «помилование осуществляется президентом в отношении индивидуально-определенного лица».

На основании акта помилования лицо, осужденное за преступление, может быть полностью или частично освобождено от наказания как основного, так и дополнительного, либо освобождено от наказания условно, либо такому лицу неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием, либо ему может быть снята судимость.

Если условно освобожденный актом помилования в течение неотбытого срока совершит умышленное преступление или преступление по неосторожности, за которое будет осужден к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст.73 УК РБ.

Кто может быть поручителем?

Родственники осужденного либо хорошо знающие его люди могут предоставить личные поручительства в качестве гарантии законопослушного поведения помилованного.

Поручителями могут быть дееспособные родители или лица, их заменяющие; иные совершеннолетние родственники и близкие лица осужденного; лица по месту работы (учебы) или жительства осужденного до его осуждения.

Максимальное и минимальное количество поручителей не определено.

Имейте в виду, что на поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере от 30 до 500 базовых величин, если осуждённый, в отношении которого дано личное поручительство, совершит новое умышленное преступление, в течение не отбытой части наказания.

К ходатайствам о помиловании могут прикладываться личные поручительства по форме, определяемой МВД. В семидневный срок со дня получения соответствующих материалов органами внутренних дел проверятся данные о личности поручителя. Поручителя вызывают в милицию для подтверждения личности и намерения поручительства. В случае подтверждения всех данных, сотрудники милиции по специальной готовят ходатайство о личном поручительстве, которое поручитель подписывает.

Трудовые коллективы также вправе обратиться с просьбой на имя главы государства об удовлетворении ходатайства о помиловании. Также такие ходатайства вправе подавать общественные организации, политические партии, государственные служащие, иные объединения граждан, юридические лица.

А судьи кто?

Кто входит в состав комиссии по помилованию?

В основном – люди компетентные и знающие судебную практику: депутаты, юристы, судьи, прокуроры. В состав комиссии также входят председатель Верховного Суда, генеральный прокурор, председатель Следственного комитета, министр внутренних дел, министр юстиции и председатель КГБ. В случае отсутствия указанных должностных лиц в работе комиссии принимает участие один из их заместителей.

Вот поименный состав комиссии по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности при президенте Республики Беларусь:

Чуприс Ольга Ивановна – заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь (председатель комиссии),

Любецкая Светлана Анатольевна – председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству (заместитель председателя комиссии),

Тищенко Жанна Викторовна – начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации президента Республики Беларусь (заместитель председателя комиссии),

Воронович Тадеуш Валентинович – судья Конституционного Суда Республики Беларусь,

Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна – председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике,

Михалькова Людмила Степановна – заслуженный юрист Республики Беларусь,

Новикова Екатерина Викторовна – заведующий кафедрой судебной деятельности учреждения образования «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета»,

Сивец Сергей Михайлович – председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству,

Черепица Владимир Валерьевич – председатель Гродненской областной коллегии адвокатов.

Чтобы защитить свои интересы и интересы родных и близких, граждане могут записаться на личный приём и обратиться с ходатайствами и к любому члену комиссии по помилованию.

Считаю, что близкие родственники не должны ограничиваться только написанием поручительства, они могут параллельно обратиться к членам комиссии по помилованию, записавшись на личный приём. Личный контакт позволит более тщательно подготовить необходимые документы, разъяснить своё материальное положение и обратить внимание на другие нюансы.

Право на ошибку

Как известно, человеку свойственно ошибаться. От ошибок не застрахован никто из нас.

На мой взгляд, осужденные по протестным делам заслуживают снисхождения и помилования, если не совершили тяжких преступлений. К примеру, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил об одноразовой амнистии участников январских протестов 2022 году (за исключением лиц, совершивших тяжкие преступления). Его решение приветствовали.

Амнистия является актом милосердия, проявлением гуманизма, великодушия государства по отношению к гражданам, преступившим закон. Это поможет снять социальную напряженность в обществе, что крайне важно в условиях нарастания внешнеполитических рисков и геополитических вызовов.

Пришло время всем сторонам демонстрировать ум и мудрость…

Юрий ВОЛЧЁК, правовед, бывший юрисконсульт Вооруженных Сил Республики Беларусь.