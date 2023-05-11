Кто матерился от имени Дмитрия Колдуна?

Дмитрий Колдун в шоке: на крупнейшей музыкальной платформе появился матерный трек, подписанный… его именем. Хотя сам певец не имеет к нему никакого отношения.

Как пишет «Московский комсомолец», Колдун 4 мая традиционно проверял статистику продвижения своего нового релиза на платформе и обнаружил, что днем раньше в его профиле и под его именем появился новый трек «Грохот».

Ни артист, ни его менеджмент к выходу этого произведения отношения не имеют.

Нажав на воспроизведение, Дмитрий получил порцию отборной нецензурной брани в композиции, выпущенной под именем koldun.

«Сказать, что я офигел — ничего не сказать, — признался артист. — Сначала подумал, что это у меня какой-то глюк, попросил жену зайти с ее аккаунта, проверили через друзей и менеджмент в разных странах. Везде эта похабщина стоит как мой новый трек. Это вопиющая какая-то история, не знаю — ошибка это или взлом. Пока непонятно, что происходит и как это убирать».

В настоящее время юристы артиста разбираются в произошедшем, не исключено, что дело дойдет до судебного разбирательства по статье152 ГКРФ «О защите чести, достоинства и деловой репутации».