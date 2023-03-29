Кто мало спит, у того может быть высокое давление

Сокращение времени сна даже на один час или нарушение его биологического режима на 30% увеличивает риск хронического повышения артериального давления, причем наиболее подвержены этому риску мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

В девятимесячном исследовании австралийского Университета Флиндерса приняли участие более 12 тыс. человек, 88% из которых были мужчинами среднего возраста. Каждый из них ежедневно передавал ученым подробные записи о своем самочувствии и данные о показателях кровяного давления.

«Мы обнаружили связь между развитием артериальной гипертензии и нарушением режима сна, а также сокращением его времени. Это свидетельствует о том, что нужно не только следить за тем, сколько часов мы спим, но и придерживаться максимально регулярного графика отдыха», — сказала Ханна Скотт, сотрудник университетской лаборатории.

Также ученым удалось выяснить, что нарушение режима сна более чем на 30 минут «приводит к 32% росту риска развития гипертонии».

«Нарушение режима сна, как и уменьшение его времени до менее чем шести часов или увеличение до более чем девяти часов, существенно повышает риск развития артериальной гипертензии и негативно влияет на общее состояние сердечно-сосудистой системы», — подчеркнули в университете.

Ученые также сообщили, что намерены повторить свое исследование, увеличив число участников и расширив список показателей, которые им нужно будет передавать. «В дальнейшем мы, вероятно, обнаружим, что нарушение режима сна и бодрствования связано и с другими проблемами сердечно-сосудистой системы», — убеждены они.