Фестиваль в Витебске, который в свое время задумывался как большой белорусско-российско-украинский праздник, по понятным причинам потерял одну из стран-участниц — Украину. Однако украинцы на витебской концертной площадке в этом году все-таки будут.

В частности, как участники заключительного концерта фестиваля заявлены Таисия Повалий и Артур Руденко.

Таисия Повалий родилась в Киевской области. В России бывала наездами, как и многие артисты, однако в 2022 году, после начала военных действий, она переехала в Москву. Повалий уверена, что Россия защищает Украину, за что ее резко критикуют на родине. Кстати, ее сын Денис с семьей, наоборот, покинул Россию и уехал в Испанию.

В прошлом году певица выступала на открытии «Славянского базара в Витебске» и пела на украинском языке. Тогда, открывая фестиваль, Александр Лукашенко сказал: «Чего бы нам это ни стоило, на открытии «Славянского базара» звучал украинский язык. И будет звучать, в том числе сегодня! Более того: он будет здесь звучать всегда!»

Артур Руденко — исполнитель шансона. Одна из самых известных его песен «Падал белый снег». Родился певец в городе Лозовая Харьковской области, который Украина вернула под свой контроль весной прошлого года.