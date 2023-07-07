Кто из россиян приедет на «Купалле» на родину Лукашенко?

Организаторы сообщают, что на республиканском празднике «Купалле», который состоится в эти выходные, апогеем станет гала-концерт «Союзные звезды в гостях в Александрии» с участием звезд белорусской и российской эстрады.

Российские гости — экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков, Надежда Кадышева, Зара и победитель телепроекта «Фактор.BY» российский певец Иван Дятлов.

Из белорусов на сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Руслан Алехно, Жаннет и другие.

Двухчасовое музыкальное шоу завершится фейерверком.