Кто должен платить налог на собак и что ждет нарушителя закона?

В конце 2022 года появилась новость о планируемом повышении налога на владение собаками в Беларуси. Нововведение должно было вступить в силу с 1 января 2023 года. Тем не менее на сайте Министерства по налогам и сборам ставки упомянутого налога пока оставлены без изменений. Какую сумму все же выставят к оплате в жировках владельцам четвероногих, кто на законных основаниях освобождается от уплаты налога и какая ответственность предусмотрена за его неуплату?

Проект изменений в Налоговый кодекс действительно предусматривал увеличение с 2023 года ставок налога до 55,5 рубля ежеквартально за владение потенциально опасными породами собак, 11,1 руб. – для всех прочих. Пока, по информации Министерства по налогам и сборам, ставки остаются прежними: 46,5 рубля и 9,3 рубля соответственно.

При этом важно помнить, что органы местной власти – Минский городской Совет депутатов, местные советы депутатов базового территориального уровня – имеют право уменьшать ставки налога за владение собаками, хотя и не более чем в 2 раза. Так, минчане за породы, включенные в перечень потенциально опасных, обязаны уплачивать всего 32 рубля.

Налог за владение собаками уплачивается исходя из количества собак, зарегистрированных на 1-е число календарного квартала, и не зависит от того, сколько дней в квартале собака находилась в этой квартире.

В ряде регионов ставки налога снижены для владельцев чипированных и стерилизованных (кастрированных) собак. Такая практика применяется в отношении владельцев собак в Бобруйске, Могилеве, в Горецком и других районах.

Разнятся по регионам и категории граждан, которые вовсе освобождаются от уплаты налога за владение собаками. В столице это:

— инвалиды по зрению, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

— неработающие пенсионеры;

— инвалиды I и II группы при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных членов семьи – за одну собаку;

— проживающие в одноквартирных, блокированных жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки, в случае если собака не используется в предпринимательской деятельности.

В Бресте в этот перечень также включили ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В Бобруйске – имеющих совместно проживающих детей-инвалидов; имеющих на иждивении 3 и более несовершеннолетних детей; проживающих в одноквартирных или блокированных жилых домах.

Проверить, какие ставки и условия предусмотрены в вашем регионе, можно на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Что грозит за неуплату налога?

Содержание домашних животных регулируется постановлением Совмина от 04.06.2001 № 834 «Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь», согласно которому:

— владельцы собак и кошек в течение 3 дней со дня приобретения обязаны зарегистрировать их в организации, определенной местными исполнительными и распорядительными органами (жилищно-эксплуатационная организация по месту жительства, товарищество собственников, сельисполком и т.д.), получить регистрационное удостоверение и жетон, который прикрепляется к ошейнику животного;

— регулярно вакцинировать кошек и собак от бешенства;

— не допускать самовыгула животных и загрязнения ими общедоступных мест;

— в трехдневный срок ставить в известность организации, осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, гибели, пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки, кошки;

— выводить собак в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до 3 месяцев и декоративных собак ростом до 25 см в холке, которых можно выводить на поводке без намордника.

За нарушение Правил содержания домашних собак, кошек по ст. 16.30 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере до пятнадцати базовых величин.

А если оно повлекло причинение вреда здоровью людей или имуществу (ч. 2 ст. 16.30), – штраф до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест. И если за первое нарушение по ч. 1 вышеуказанной статьи владельца животного чаще всего просто предупреждают, то по ч. 2 отделаться «легким испугом» не получится.

В то же время «словить» неплательщика «собачьего» налога не проще, чем собаке свой хвост. Дело в том, что сумма к уплате выставляется в жировке после регистрации животного, а именно эту процедуру проходят очень немногие граждане.

С другой стороны, выявление незарегистрированных кошек или собак на практике неизбежно происходит после того, как их владелец попадает в поле зрения правоохранителей за другое, более очевидное нарушение. Например, после жалоб соседей на громкий лай, выгул собаки без поводка, игнорирование обязанности убирать экскременты за своим питомцем и даже неприятные запахи из квартиры, где животные содержатся в антисанитарных условиях.

В этом случае неуплата налога усугубляет вину нерадивого гражданина, и отделаться предупреждением даже на первый раз маловероятно.

Кроме прочего, столичные собачники уже не раз имели возможность быть свидетелями рейдов представителей организаций ЖКХ и правоохранительных органов по дворовым территориям. В ходе таких мероприятий нарушитель может получить не только предписание, но и штраф.

Оксана ДАВЫДЕНКО, MyFin.by.