Ксения Собчак пока не уверена, что на нее готовилось покушение

41-летняя журналистка Ксения Собчак в личном блоге отреагировала на новость о том, что на нее и Маргариту Симоньян готовилось покушение.

«Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких “но”, — написала телеведущая.

Напомним, сегодня ФСБ России распространило информацию о том, что задержали группу лиц, готовивших покушение на Собчак и Симоньян.

Позже стало известно, что Басманный суд Москвы отправил под арест семерых подозреваемых. Как уточнили в пресс-службе суда, среди арестованных есть несовершеннолетние. Им предъявлено обвинение в хулиганстве.

Под стражей подозреваемые пробудут до 14.09.2023.

У задержанных изъяли автомат Калашникова, патроны к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники.