Крутой о единой валюте: этой темы сегодня нет

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой рассказал, когда будет создано единое платежное пространство, будут ли Беларусь и Россия создавать отдельную платежную систему, свой аналог SWIFT и переходить на единую валюту.

– Единая валюта – сейчас нет такой темы, — рассказал чиновник в интервью РИА-новости. — Это политический вопрос, который существовал в момент подписания нашего союзного договора в 1999 году. Но сегодня этой темы нет. И два президента отказались от ее обсуждения. Сейчас она нигде не фигурирует. Прошло 20 лет, у нас собственные национальные валюты. Они достаточно устойчивые, крепкие. Необходимости (в единой валюте – ред.) на сегодняшний день нет, 85% всех наших расчетов и торговли осуществляется уже в национальных валютах. Мы уходим от доллара. Расширяется использование юаней, рупий и других дружественных валют.

Возвращаясь к вопросу о едином платежном пространстве. Первое: есть национальная белорусская система «Белкарт», российская система «Мир». Обеспечено полное сопряжение. И белорус, и россиянин, у которого есть пластиковая банковская карточка, он спокойно покупает товары, платит за услуги и в Беларуси, и в России, не испытывая абсолютно никаких неудобств. Полное замещение Visa и MasterCard. Единственная проблема, которую сейчас решают наши национальные банки и регуляторы, что россияне не могут в Беларуси оплатить онлайн штрафы или услуги в нашей национальной системе ЕРИП. Но я думаю, эта проблема к концу году будет тоже решена. Сейчас тестируется работа Системы быстрых платежей в Беларуси. То есть на уровне граждан, я думаю, все проблемы на сегодняшний день решены.

Что касается системы типа SWIFT. Обеспечено сопряжение национальных систем быстрой передачи финансовых сообщений России и Беларуси. В рамках последнего визита в Минск руководителя Центробанка России стороны констатировали, что, в принципе, союзная программа в этой части завершена. И сегодня нужно просто сосредоточиться на надзоре за платежными системами. Проведена полная унификация валютного законодательства. Наши центробанки показали пример всем отраслевым регуляторам, как нужно работать, тихо, спокойно, без большого информационного шума. Но при этом решая все проблемы.