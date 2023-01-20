Крупнейшую в мире жабу нашли в нацпарке Австралии

Смотрители национального парка Конвей в штате Квинсленд (Австралия) во время патрулирования территории заметили тростниковую жабу, которая может быть самой крупной из всех известных на сегодняшний день. Вес земноводного составлял 2,7 кг, сообщает The Daily Mail.

Жаба была обнаружена 12 января. Смотрители изловили ее и доставили в офис. Земноводному присвоили имя Toadzilla, что можно перевести как Жабзилла (по аналоги с Годзиллой). Отметим, что официально самой крупной жабой данного вида считалось земноводное из Швеции весом 2,65 кг. Оно было внесено в Книгу рекордов Гиннесса в 1991 году. До последнего времени достижение оставалось непревзойденным.

Ученые отметили, что тростниковые жабы являются инвазивным видом и угрожают экосистемам Австралии. В среднем их размер не превышает 15 см, вес – не более килограмма. Их завезли на материк в 1935 году для борьбы с тростниковыми жуками и другими вредителями, пишет mir24.tv.

Но популяция земноводных, у которых в Австралии не было естественных врагов, стала быстро разрастаться и вскоре сама начала представлять опасность. Жабы ядовиты и уже стали причиной локального вымирания некоторых хищников. Кроме того, они конкурируют с местными видами за ресурсы.

«Самка тростниковой жабы способна отложить до 35 000 яиц. Так что их способность к размножению просто ошеломляет», – рассказал старший смотритель парка Барри Нолан.

Экологи Австралии ведут борьбу с жабами. Представители нацпарка отметили, что земноводное такого размера способно съесть все, что поместится у него во рту, начиная от насекомых и заканчивая мелкими позвоночными. Поэтому Жабзиллу решили не возвращать в природу, а усыпить. Ее тело передали в дар музею Квинсленда для исследований.